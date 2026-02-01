¿Cuándo son los carnavales en Panamá 2026?

Durante cuatro días de festejos en honor al rey Momo , distintas provincias del país serán escenario de desfiles, culecos, presentaciones artísticas y actividades culturales , que atraen tanto a nacionales como a visitantes, impulsando el turismo y la economía local .

Los panameños se preparan para una de las celebraciones más esperadas del año: los carnavales , una fiesta llena de cultura y tradición que se celebrará del 14 al 17 de febrero .

Código de Trabajo reconoce solo el martes de Carnaval como feriado

El Carnaval panameño, que se celebra durante cuatro días consecutivos, cuenta con un solo día feriado oficial desde el punto de vista laboral. Según lo establece el artículo 46 del Código de Trabajo, únicamente el martes de Carnaval es reconocido como día de descanso obligatorio, por lo que las normas laborales vigentes para los feriados aplican exclusivamente en esa fecha.

Sin embargo, como parte de las disposiciones adoptadas para estas festividades, el Gobierno Nacional ordenó el cierre de las oficinas públicas y municipales en todo el país los días lunes 16 y miércoles 18 de febrero de 2026. La decisión fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N.° 3, promulgado este lunes.

La medida abarca a todas las entidades del sector público, tanto nacionales como municipales, y tiene como finalidad facilitar la participación ciudadana en las celebraciones del Carnaval, así como impulsar el turismo interno durante este periodo festivo.