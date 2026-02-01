¿Cuándo son los carnavales en Panamá 2026?

El <b>Carnaval panameño</b>, que se celebra durante <b>cuatro días consecutivos</b>, cuenta con un solo <b>día feriado oficial</b> desde el punto de vista laboral. Según lo establece el <b>artículo 46 del Código de Trabajo</b>, únicamente el <b>martes de Carnaval</b> es reconocido como <b>día de descanso obligatorio</b>, por lo que las normas laborales vigentes para los feriados aplican exclusivamente en esa fecha.Sin embargo, como parte de las disposiciones adoptadas para estas festividades, el <b>Gobierno Nacional</b> ordenó el <b>cierre de las oficinas públicas y municipales</b> en todo el país los días <b>lunes 16 y miércoles 18 de febrero de 2026</b>. La decisión fue oficializada mediante el <b>Decreto Ejecutivo N.° 3</b>, promulgado este lunes.La medida abarca a <b>todas las entidades del sector público</b>, tanto nacionales como municipales, y tiene como finalidad <b>facilitar la participación ciudadana en las celebraciones del Carnaval</b>, así como <b>impulsar el turismo interno</b> durante este periodo festivo.