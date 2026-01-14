Altas temperaturas: Minsa advierte tomar medidas para evitar golpes de calor en verano

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó a la población sobre los riesgos que representa la exposición prolongada al sol durante la práctica de ejercicios y actividades físicas al aire libre e hizo un llamado a adoptar medidas de prevención para proteger la salud.

El médico familiar Jorge Jesús Rodríguez, de la Dirección de Promoción de la Salud del Minsa, señaló que el calor intenso puede provocar deshidratación, agotamiento y golpes de calor si no se toman las precauciones necesarias. Explicó que la pérdida acelerada de líquidos y sales minerales durante la actividad física puede generar mareos, calambres, fatiga extrema y complicaciones que requieren atención médica inmediata.

Entre las principales recomendaciones, el especialista destacó el uso de ropa cómoda, liviana y de colores claros, preferiblemente de algodón, que facilite la transpiración y reduzca la acumulación de calor corporal. Además, recordó la importancia de aplicar protector solar con un factor de protección superior a 30 antes de salir al exterior y reaplicarlo cada dos horas.

Rodríguez también enfatizó la necesidad de mantener una hidratación permanente, incluso cuando no se experimente sed, para evitar daños renales y problemas en la piel. Asimismo, aconsejó el uso de lentes oscuros con protección ultravioleta para prevenir afectaciones oculares derivadas de la exposición solar.