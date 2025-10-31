Ministerio de Salud declara ‘alerta azul’ del 1 de noviembre al 1 de enero por fiestas patrias y fin de año

El Ministerio de Salud (Minsa) detalló que estará en una alerta azul en todo el país desde este sábado 1 de noviembre de 2025 al 1 de enero de 2026.

De acuerdo con la entidad, el objetivo es reforzar la vigilancia sanitaria, garantizar la atención médica oportuna y minimizar riesgos durante las celebraciones patrias y de fin de año.

El Minsa explicó que esta acción preventiva busca asegurar la disponibilidad de los servicios de salud ante el incremento de actividades masivas y el movimiento de personas que se registra tradicionalmente durante estas fechas.

Durante los días de fiestas patrias —3, 4 y 5 de noviembre—, el Minsa mantendrá 120 instalaciones de salud habilitadas en todo el país.

Estarán disponibles centros y subcentros de salud, Minsa-Capsi, puestos de salud, policentros y hospitales en todo el país.

Además, ochenta de esas instalaciones operarán las 24 horas del día, con personal médico y de enfermería dispuesto para la atención de emergencias.

Recomendaciones para la población:

Para disfrutar de las celebraciones con seguridad el Minsa reiteró una serie de recomendaciones a la ciudadanía:

Mantenerse hidratado, especialmente durante actividades al aire libre o bajo el sol.

Evitar el agotamiento por calor, utilizando ropa liviana, gorra o sombrero, gafas de sol y protector solar.

Consumir alimentos en establecimientos regulados, con carnet sanitario y condiciones higiénicas adecuadas.

Lavar las manos con frecuencia, antes de comer y después de ir al baño o manipular alimentos.

Acudir al centro de salud más cercano o llamar al 9-1-1 si se presentan síntomas como fiebre, vómitos, diarrea o dificultad para respirar.

Evitar asistir a lugares concurridos en caso de presentar síntomas de resfriado.

Colaborar con las autoridades sanitarias y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Minsa.

Llevar los medicamentos de uso diario si se desplaza fuera de su residencia.

Durante desfiles, conciertos o actividades masivas, la entidad sugiere llevar agua potable, evitar alimentos que se deterioren con facilidad y mantener una distancia prudente en áreas de aglomeración.