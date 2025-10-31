  1. Inicio
Ministerio de Salud declara ‘alerta azul’ del 1 de noviembre al 1 de enero por fiestas patrias y fin de año

Ochenta instalaciones de salud operarán las 24 horas del día, con personal médico y de enfermería dispuesto para la atención de emergencias.
Manuel Vega Loo
  • 31/10/2025 09:42
El Minsa explicó que esta acción preventiva busca asegurar la disponibilidad de los servicios de salud ante el incremento de actividades masivas.

El Ministerio de Salud (Minsa) detalló que estará en una alerta azul en todo el país desde este sábado 1 de noviembre de 2025 al 1 de enero de 2026.

De acuerdo con la entidad, el objetivo es reforzar la vigilancia sanitaria, garantizar la atención médica oportuna y minimizar riesgos durante las celebraciones patrias y de fin de año.

El Minsa explicó que esta acción preventiva busca asegurar la disponibilidad de los servicios de salud ante el incremento de actividades masivas y el movimiento de personas que se registra tradicionalmente durante estas fechas.

Durante los días de fiestas patrias —3, 4 y 5 de noviembre—, el Minsa mantendrá 120 instalaciones de salud habilitadas en todo el país.

Estarán disponibles centros y subcentros de salud, Minsa-Capsi, puestos de salud, policentros y hospitales en todo el país.

Además, ochenta de esas instalaciones operarán las 24 horas del día, con personal médico y de enfermería dispuesto para la atención de emergencias.

Recomendaciones para la población:

Para disfrutar de las celebraciones con seguridad el Minsa reiteró una serie de recomendaciones a la ciudadanía:

Mantenerse hidratado, especialmente durante actividades al aire libre o bajo el sol.

Evitar el agotamiento por calor, utilizando ropa liviana, gorra o sombrero, gafas de sol y protector solar.

Consumir alimentos en establecimientos regulados, con carnet sanitario y condiciones higiénicas adecuadas.

Lavar las manos con frecuencia, antes de comer y después de ir al baño o manipular alimentos.

Acudir al centro de salud más cercano o llamar al 9-1-1 si se presentan síntomas como fiebre, vómitos, diarrea o dificultad para respirar.

Evitar asistir a lugares concurridos en caso de presentar síntomas de resfriado.

Colaborar con las autoridades sanitarias y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Minsa.

Llevar los medicamentos de uso diario si se desplaza fuera de su residencia.

Durante desfiles, conciertos o actividades masivas, la entidad sugiere llevar agua potable, evitar alimentos que se deterioren con facilidad y mantener una distancia prudente en áreas de aglomeración.

