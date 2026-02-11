Las claves de hoy en Panamá y el mundo | 11 de febrero de 2026

Estas son las claves del día que marcan la conversación este 11 de febrero de 2026.

Destituido por alertar irregularidades:

El exdirector de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) denunció que fue removido de su cargo luego de alertar sobre supuestas irregularidades en un albergue en Tocumen, marcando un nuevo capítulo en el debate sobre la gestión de centros de atención a menores.

Canal de Panamá impulsa la actividad marítima:

El Canal de Panamá registró un notable aumento del 38 % en tránsitos de buques durante enero de 2026, reflejando una fuerte recuperación del comercio marítimo y un mejor clima operativo para el tránsito internacional.

Pagos del Cepanim garantizados:

El Gobierno aseguró que cuenta con los fondos necesarios y estableció una fecha para el pago del programa Cepanim a jubilados, lo que brinda tranquilidad a miles de adultos mayores que dependen de este beneficio.

Idaan refuerza suministro de agua en carnavales:

Con miras a las festividades de Carnaval, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) instalará tanques de agua potable en las provincias de Herrera y Los Santos para asegurar el abastecimiento durante los días de mayor afluencia.

Histórico triunfo en fútbol juvenil:

La selección de Panamá Sub-17 se clasificó para el Mundial Sub-17 tras golear a Nicaragua, un logro histórico que marca un hito para el fútbol juvenil panameño y alimenta las esperanzas de futuro en el deporte.