Las claves del día en Panamá y el mundo | 09 de febrero de 2026

— Infantino compara el Mundial con el Super Bowl y enciende el debate

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistió al Super Bowl LX y generó reacciones al afirmar que la Copa Mundial es mucho más grande que el Super Bowl en audiencia y alcance global, señalando que el Mundial 2026 ha recibido más de 500 millones de solicitudes de entradas y que “no hay competencia” entre ambos eventos.

— Senniaf y Mides inician reunión extraordinaria por denuncias en albergue de Tocumen

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) iniciaron una sesión extraordinaria para tratar las fuertes denuncias presentadas contra el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, luego de que la diputada Alexandra Brenes detectara posibles irregularidades en infraestructura, falta de personal y condiciones que vulnerarían la protección de menores.

— Fuerza Pública incorpora 1,386 nuevos agentes en acto oficial

La Fuerza Pública de Panamá sumó a 1,386 nuevos agentes en un acto oficial, reforzando así las filas de seguridad del país con el objetivo de mejorar la presencia policial y la respuesta ante delitos y situaciones de riesgo en diferentes comunidades.

— Luto en el fútbol panameño: fallece Francisco Perea, jugador del Umecit FC

La comunidad deportiva panameña está de luto tras confirmarse el fallecimiento del futbolista Francisco Perea, quien defendía los colores del Umecit FC. Su partida ha generado conmoción entre aficionados y colegas del balompié local.

— Trabajadores del Cuarto Puente anuncian paro de labores

Más de 1,500 trabajadores del proyecto del Cuarto Puente decidieron paralizar labores en protesta por el descuento obligatorio del 1% para un sindicato que consideran “amarillo”. Los obreros sostienen que se vulnera su derecho a la libre sindicalización y exigen respeto a sus derechos laborales.