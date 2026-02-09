Director de la Policía anuncia caída de los homicidios y robos

<b><a href="/tag/-/meta/jaime-fernandez">El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández</a></b>, anunció este lunes que hay <b>30%</b> menos de delitos en parte de homicidio y <b>31%</b> menos de robos. <i><b>'Estamos combatiendo el delito y haciendo la tarea. Lo que corresponde. Nuestra tarea es ejecutar y combatir el delito',</b></i> sentenció Fernández, en el marco del acto de graduación de 1,386 agentes nacionales. <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">Los resultados fueron respaldados por el presidente de la República, José Raúl Mulino</a></b>, que indicó que desde el Ministerio de Seguridad ya hay reportes de 30% menos homicidios durante el mes de enero 2026 vs los de igual periodo. <i><b>'Es necesario seguir trabajando para que los panameños estén más seguros y puedan vivir en paz'</b></i>, recordó el mandatario.