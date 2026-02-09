Director de la Policía anuncia caída de los homicidios y robos

El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, anunció este lunes que hay 30% menos de delitos en parte de homicidio y 31% menos de robos.

“Estamos combatiendo el delito y haciendo la tarea. Lo que corresponde. Nuestra tarea es ejecutar y combatir el delito”, sentenció Fernández, en el marco del acto de graduación de 1,386 agentes nacionales.

Los resultados fueron respaldados por el presidente de la República, José Raúl Mulino, que indicó que desde el Ministerio de Seguridad ya hay reportes de 30% menos homicidios durante el mes de enero 2026 vs los de igual periodo.

”Es necesario seguir trabajando para que los panameños estén más seguros y puedan vivir en paz”, recordó el mandatario.