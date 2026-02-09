Trabajadores del Cuarto Puente anuncian paro de labores: ¿qué pasó?

Una nueva tensión laboral sacude uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.Este 9 de febrero de 2026, trabajadores del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/trabajos-del-cuarto-puente-cierres-parciales-en-la-via-panamericana-del-9-de-enero-al-5-de-febrero-CB18918794" target="_blank">Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá</a> </b>tomaron la decisión de paralizar labores en rechazo al presunto descuento obligatorio del 1% de su salario destinado a lo que califican como un <b>'sindicato amarillo'.</b>De acuerdo con los manifestantes, la medida habría sido impuesta por la empresa, lo que detonó el descontento de más de 1,500 obreros que aseguran estar defendiendo su derecho a la libre sindicalización.Los trabajadores sostienen que la deducción no fue consultada y que vulnera su libertad de elegir a qué organización pertenecer.La protesta, explicaron, busca frenar lo que consideran una práctica injusta y exigir respeto a sus derechos laborales.La construcción del puente con una longitud de 3.6 kilómetros incluidos los accesos Este y Oeste y con seis carriles de circulación, tendrá un costo de $1,372.16 millones y durante su edificación generará más de 3 mil 500 empleos y el mismo tendrá seis carriles