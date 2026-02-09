  1. Inicio
Trabajadores del Cuarto Puente anuncian paro de labores: ¿qué pasó?

La construcción del puente con una longitud de 3.6 kilómetros incluidos los accesos Este y Oeste y con seis carriles de circulación Archivo | La Estrella de Panamá
Laura Chang
  • 09/02/2026 09:45
La noticia fue confirmada por el Suntracs a través de sus redes sociales, como parte de un llamado al abuso sindical

Una nueva tensión laboral sacude uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.

Este 9 de febrero de 2026, trabajadores del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá tomaron la decisión de paralizar labores en rechazo al presunto descuento obligatorio del 1% de su salario destinado a lo que califican como un “sindicato amarillo”.

De acuerdo con los manifestantes, la medida habría sido impuesta por la empresa, lo que detonó el descontento de más de 1,500 obreros que aseguran estar defendiendo su derecho a la libre sindicalización.

Los trabajadores sostienen que la deducción no fue consultada y que vulnera su libertad de elegir a qué organización pertenecer.

La protesta, explicaron, busca frenar lo que consideran una práctica injusta y exigir respeto a sus derechos laborales.

La construcción del puente con una longitud de 3.6 kilómetros incluidos los accesos Este y Oeste y con seis carriles de circulación, tendrá un costo de $1,372.16 millones y durante su edificación generará más de 3 mil 500 empleos y el mismo tendrá seis carriles

La paralización genera preocupación debido al impacto que podría tener en el avance de la megaobra, clave para mejorar la movilidad y la conexión entre la capital y el interior del país.

Hasta el momento no se ha informado cuánto podrían retrasarse los trabajos si el conflicto se prolonga.

Mientras crece la tensión en el proyecto, los obreros se mantienen firmes en su postura y no descartan extender la medida hasta obtener una respuesta clara por parte de la empresa.

Por ahora, ni el Consorcio Panamá Cuarto Puente ni las autoridades han emitido un pronunciamiento oficial sobre la protesta o el descuento denunciado, lo que aumenta la expectativa sobre una posible negociación que permita destrabar el conflicto y reanudar las labores cuanto antes.

