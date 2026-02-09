Trabajadores del Cuarto Puente anuncian paro de labores: ¿qué pasó?

Una nueva tensión laboral sacude uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.

Este 9 de febrero de 2026, trabajadores del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá tomaron la decisión de paralizar labores en rechazo al presunto descuento obligatorio del 1% de su salario destinado a lo que califican como un “sindicato amarillo”.

De acuerdo con los manifestantes, la medida habría sido impuesta por la empresa, lo que detonó el descontento de más de 1,500 obreros que aseguran estar defendiendo su derecho a la libre sindicalización.

Los trabajadores sostienen que la deducción no fue consultada y que vulnera su libertad de elegir a qué organización pertenecer.

La protesta, explicaron, busca frenar lo que consideran una práctica injusta y exigir respeto a sus derechos laborales.

La construcción del puente con una longitud de 3.6 kilómetros incluidos los accesos Este y Oeste y con seis carriles de circulación, tendrá un costo de $1,372.16 millones y durante su edificación generará más de 3 mil 500 empleos y el mismo tendrá seis carriles