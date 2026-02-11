  1. Inicio
MiCultura lanza app para eventos en todo Panamá

Durante la presentación la viceministra, Benedetti explicó que la plataforma surge ante la necesidad de centralizar la información cultural del país
Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Laura Chang
  • 11/02/2026 13:40
La aplicación reunirá exposiciones, cine, talleres, concursos, festivales, foros, mercados creativos y eventos folclóricos.

Panamá lanzó la app MiCultura para conectar a ciudadanos y turistas con la agenda cultural

La viceministra del Ministerio de Cultura (MiCultura), Arianne Benedetti, destacó que la nueva aplicación de la entidad será una herramienta gratuita diseñada para que tanto residentes como visitantes puedan descubrir fácilmente qué hacer en Panamá, desde festivales hasta ferias gastronómicas y obras de teatro.

Durante la presentación, Benedetti explicó que la plataforma surge ante la necesidad de centralizar la información cultural del país, ya que muchos turistas planifican su viaje con antelación pero no logran encontrar una agenda clara de actividades.

“Los visitantes encuentran los tours, pero no encuentran los mercados, las ferias de gastronomía o las obras de teatro porque no saben dónde buscarlas ni cuentan con la información necesaria para organizar sus días”, señaló.

La viceministra también destacó el crecimiento del turismo, al indicar que Panamá pasó de recibir 1.9 millones de visitantes a cerrar el último periodo con 2.8 millones, lo que refuerza la importancia de ofrecer una guía cultural accesible y actualizada.

Inversión y acceso a la información cultural

Benedetti reveló que el desarrollo de la aplicación implicó una inversión aproximada de 35 mil dólares, monto que cubrió el diseño, la implementación y la puesta en marcha de la plataforma.

Explicó que, una vez descargada, los usuarios tendrán acceso inmediato a la programación cultural a nivel nacional, incluyendo festivales, talleres y múltiples actividades.

“En el momento que bajas la aplicación tienes acceso a todo lo que está pasando en el país”, afirmó.

Conferencia de prensa del lanzamiento oficial de la app MiCultura.
Richard Bonilla | La Estrella de Panamá

Además, subrayó que la herramienta permitirá recopilar datos sobre los intereses del público.

“Lo bonito de esto es que también nos da data para conocer quiénes están buscando y qué están buscando, ya sea teatro o folclore. Esto nos permitirá mostrar el movimiento económico que genera la economía artística y cultural”, indicó.

Según agregó, esta información servirá para presentar a las instituciones que administran recursos públicos el impacto financiero de los eventos culturales y fortalecer así el respaldo al sector creativo.

Una agenda cultural en un solo lugar

La aplicación reunirá exposiciones, cine, talleres, concursos, festivales, foros, mercados creativos y eventos folclóricos, siempre que cuenten con fecha y ubicación definida.

Uno de los aspectos más innovadore, subrayó, es que no dependerá únicamente de las instituciones.

“Por primera vez vamos a hacerlo al revés. Vamos a darle a los promotores culturales la batuta. Ellos subirán sus eventos, los curarán y se asegurarán de que cumplan con los requisitos”, afirmó.

Impulso para emprendedores culturales

Benedetti aseguró que la app también busca empoderar a artesanos y gestores culturales, quienes podrán crear y promocionar sus propios espacios sin necesidad de esperar una contratación formal.

Explicó que, por ejemplo, un grupo de artesanos podrá organizar un mercado, publicarlo en la aplicación y así llegar directamente a una audiencia interesada.

“Pareciera solo una app, pero una herramienta bien usada puede convertirse en la puerta a la información y permitir que todos los panameños lleguen a cada evento y actividad”, concluyó.

Con esta iniciativa, el MiCultura apuesta por fortalecer la difusión cultural, dinamizar la economía creativa y facilitar el acceso a la oferta artística del país mediante la tecnología.

