MiCultura lanza app para eventos en todo Panamá

Panamá lanzó la app MiCultura para conectar a ciudadanos y turistas con la agenda cultural

La viceministra del Ministerio de Cultura (MiCultura), Arianne Benedetti, destacó que la nueva aplicación de la entidad será una herramienta gratuita diseñada para que tanto residentes como visitantes puedan descubrir fácilmente qué hacer en Panamá, desde festivales hasta ferias gastronómicas y obras de teatro.

Durante la presentación, Benedetti explicó que la plataforma surge ante la necesidad de centralizar la información cultural del país, ya que muchos turistas planifican su viaje con antelación pero no logran encontrar una agenda clara de actividades.

“Los visitantes encuentran los tours, pero no encuentran los mercados, las ferias de gastronomía o las obras de teatro porque no saben dónde buscarlas ni cuentan con la información necesaria para organizar sus días”, señaló.

La viceministra también destacó el crecimiento del turismo, al indicar que Panamá pasó de recibir 1.9 millones de visitantes a cerrar el último periodo con 2.8 millones, lo que refuerza la importancia de ofrecer una guía cultural accesible y actualizada.

Inversión y acceso a la información cultural

Benedetti reveló que el desarrollo de la aplicación implicó una inversión aproximada de 35 mil dólares, monto que cubrió el diseño, la implementación y la puesta en marcha de la plataforma.

Explicó que, una vez descargada, los usuarios tendrán acceso inmediato a la programación cultural a nivel nacional, incluyendo festivales, talleres y múltiples actividades.

“En el momento que bajas la aplicación tienes acceso a todo lo que está pasando en el país”, afirmó.