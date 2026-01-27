Los festivales de cine, moda y música se suman al Panama Crossroads

Con la llegada del Panama Crossroads, los festivales IFF Panamá, Panama Fashion Week y Panama Jazz Festival se integran al programa educativo de Panama Crossroads, una iniciativa que apuesta por el fortalecimiento de las industrias culturales y creativas mediante espacios de formación análisis y diálogo interdisciplinario. El programa impulsado con el respaldo del Centro Cultural de España, forma parte del calendario oficial de eventos de la Alcaldía de Panamá, y además recibe el patrocinio del Ministerio de Cultura, en el marco de la estrategia institucional orientada al desarrollo cultural y la proyección de Panamá como centro regional de creación y producción artística.

La programación se desarrollará del jueves 29 al sábado 31 de enero, con una agenda académica que abarca cine, música, moda, comunicación, turismo cultural y economía creativa, articulando contenidos locales con perspectivas internacionales.

El jueves 29 estará dedicado al sector audiovisual y musical, con la presentación del documental “Lo que el Brujo nos enseñó”, en colaboración con IFF Panamá, acompañada de un espacio de audiencia y conversación con su equipo creativo y representantes del festival. Ese mismo día se realizará el panel “Diseñando una carrera musical: oportunidades y diversificación de ingresos”, organizado junto al Panama Jazz Festival.

El viernes 30 se centrará en el impacto social, económico y cultural de las industrias creativas, con espacios como “Sonido en contexto: el eco social del reggae panameño”, además de conversatorios sobre turismo cultural, mercados internacionales, gestión y circulación de contenidos creativos y posicionamiento de Panamá como destino cultural y de entretenimiento. La jornada incluye talleres especializados vinculados a la industria musical y a las dinámicas actuales del management y el booking internacional.

La programación del sábado 31 estará enfocada en la comunicación, la moda y la economía creativa, con encuentros como “El arte y el negocio de la comunicación del futuro”, los Fashion Talks de Adidas x MOTT.P project, talleres de creación con materiales reutilizados y un espacio de análisis sobre el impacto de los eventos gastronómicos en la economía cultural del país.

A través de esta articulación entre festivales, instituciones culturales y entidades públicas, Panama Crossroads se consolida como una plataforma de formación e intercambio que contribuye al fortalecimiento del ecosistema cultural panameño y al posicionamiento del país como un epicentro cultural regional.