Secretaría de Energía de Panamá concluye revisión de estrategias energéticas

La Secretaría Nacional de Energía informó que concluyó la revisión del cumplimiento de las estrategias energéticas correspondientes al período 2019–2024 y que ya inició la presentación de los resultados a las comisiones de cada estrategia, un balance que evidencia avances impulsados por el mercado en algunos ámbitos y rezagos significativos en otros.

“Estamos poniendo los resultados sobre la mesa. Esto permite ajustar metas y, sobre todo, definir cómo se ejecutan: quién hace qué, con qué reglas, en qué plazos y cómo se mide el avance”, afirmó el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., subrayando que este ejercicio es clave para iniciar la elaboración del Plan Energético Nacional 2026–2040 “con un punto de partida claro y acorde a la realidad”.

La revisión abarcó las estrategias de la Agenda de Transición Energética, incluyendo hidrógeno verde, movilidad eléctrica, modernización del Sistema Interconectado Nacional —con énfasis en la digitalización del sector eléctrico—, Acceso Universal y Uso Racional y Eficiente de la Energía, áreas donde los niveles de ejecución resultaron bajos frente a las metas planteadas. Según la Secretaría, el principal problema no fue la identificación de responsables, sino la falta de un compromiso efectivo, con metas poco realistas y sin mecanismos que garantizaran su incorporación en la planificación, presupuestos y cronogramas de las instituciones y actores privados involucrados.

Como contraste, la entidad destacó la generación distribuida basada en paneles fotovoltaicos, cuyo crecimiento ha sido impulsado principalmente por la inversión privada, la demanda de los usuarios, la reducción de costos tecnológicos y una regulación inicial favorable. El reto ahora, indicó, es integrar ese crecimiento de forma sostenible al sistema eléctrico, anticipando impactos técnicos y actualizando las normas.

En materia de Acceso Universal, la Secretaría señaló que Panamá parte de una alta cobertura, aunque persisten brechas en zonas de difícil acceso, donde los desafíos logísticos y los mayores costos obligan a considerar esquemas de electrificación alternativos para acelerar resultados.

Sobre la visión de Panamá como Hub Energético, indicó que es una orientación válida para fortalecer la competitividad regional, pero que debe traducirse en definiciones concretas sobre servicios, infraestructura, reglas, mercados objetivo e indicadores claros de avance.

Finalmente, la Secretaría informó que en marzo iniciará formalmente la elaboración del Plan Energético Nacional 2026–2040, un proceso participativo a escala nacional que contará con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).