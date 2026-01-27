Exvicepresidente Carrizo enfrenta audiencia por caso de enriquecimiento

En paralelo al proceso penal, la Contraloría General de la República ordenó la cautelación de bienes y cuentas bancarias de Carrizo por un monto de $1,313,818, como parte de una auditoría patrimonial.La institución informó que se trata de un trámite administrativo y que los datos del expediente son confidenciales, conforme a su reglamento interno.La defensa sostiene que la Contraloría estimó inicialmente un presunto enriquecimiento no justificado cercano a los $3 millones, cifra que —aseguran— fue sustentada con documentación contable y peritajes forenses.'Presentamos pruebas contundentes que justifican cada renglón. Nos sorprende que el informe no haya sido corregido', afirmó Orobio.Antes de su aprehensión, Carrizo presentó un recurso de amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de frenar el secuestro de sus bienes y cuentas bancarias ordenado por la Contraloría.El recurso fue interpuesto por el abogado Pedro Meilán Núñez, quien argumentó que la medida administrativa vulnera derechos fundamentales. Carrizo fue vicepresidente de la República entre 2019 y 2024, durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, bajo el gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD).La audiencia prevista para este hoy definirá los próximos pasos del proceso, mientras la defensa anunció que solicitará que la aprehensión sea declarada ilegal.