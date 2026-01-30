Mulino garantiza estabilidad laboral en puertos de Balboa y Cristóbal durante transición

<b>El Gobierno Nacional</b> garantizó la <b>estabilidad laboral de los trabajadores portuarios</b> en los puertos de <b>Balboa</b>, en <b>Panamá</b>, y <b>Cristóbal</b>, en <b>Colón</b>, en medio del proceso de transición que atraviesan estas terminales estratégicas para el país. La medida busca asegurar el respeto a los derechos laborales, evitar despidos y preservar la continuidad operativa del sector logístico y portuario.De acuerdo con un comunicado del <b>Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)</b>, la institución acompañará de manera activa esta etapa de transición para que se desarrolle de forma fluida, transparente y conforme a las normas que rigen las relaciones laborales en Panamá. El anuncio se enmarca en el compromiso del <b>Gobierno del presidente José Raúl Mulino</b> y de <b>la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño</b>, de proteger el empleo digno y los derechos de los trabajadores del país.