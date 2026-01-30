  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Mulino garantiza estabilidad laboral en puertos de Balboa y Cristóbal durante transición

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, realizó inspecciones en las terminales portuarias para verificar el cumplimiento de las normas laborales.
La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, realizó inspecciones en las terminales portuarias para verificar el cumplimiento de las normas laborales. Cedida
Por
Darine Waked
  • 30/01/2026 13:39
El Ejecutivo acompañará el proceso portuario con presencia institucional, coordinación intergubernamental y supervisión directa para proteger empleos, cumplir normas laborales y mantener confianza en el sector logístico

El Gobierno Nacional garantizó la estabilidad laboral de los trabajadores portuarios en los puertos de Balboa, en Panamá, y Cristóbal, en Colón, en medio del proceso de transición que atraviesan estas terminales estratégicas para el país. La medida busca asegurar el respeto a los derechos laborales, evitar despidos y preservar la continuidad operativa del sector logístico y portuario.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la institución acompañará de manera activa esta etapa de transición para que se desarrolle de forma fluida, transparente y conforme a las normas que rigen las relaciones laborales en Panamá. El anuncio se enmarca en el compromiso del Gobierno del presidente José Raúl Mulino y de la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, de proteger el empleo digno y los derechos de los trabajadores del país.

El mandatario fue enfático al dirigirse a los colaboradores del sector portuario, al asegurar que sus puestos de trabajo están plenamente garantizados. “Quiero ser claro: su fuente de trabajo es el activo más importante de nuestras terminales y está garantizado; no se producirán despidos”, afirmó Mulino, al tiempo que envió un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y a sus familias, subrayando el valor del capital humano para el desarrollo del sistema logístico nacional.

Nota de interés: Sindicato de puertos alerta por estabilidad laboral tras el fallo de inconstitucionalidad del contrato con Panama Ports

Como parte de este acompañamiento institucional, la ministra Muñoz acudió desde tempranas horas a la sede de la empresa en el puerto de Balboa y posteriormente se trasladó al puerto de Cristóbal, en la provincia de Colón, para dar seguimiento directo a la situación laboral y verificar el cumplimiento de los derechos establecidos en el Código de Trabajo. La presencia de Mitradel en ambas terminales busca garantizar la continuidad laboral y el respeto a la legislación vigente durante todo el proceso.

El plan del Gobierno contempla además una coordinación estrecha entre la Presidencia de la República, la Autoridad Marítima de Panamá, el Mitradel y el Ministerio de Seguridad, con el objetivo de asegurar una transición ordenada que genere confianza entre los trabajadores y los actores clave del sector portuario.

Nota de interés: Estados Unidos celebra fallo de la Corte Suprema que declara inconstitucionales concesiones portuarias a ‘China’

Según el comunicado oficial, esta articulación interinstitucional refuerza un mensaje claro del Ejecutivo: el desarrollo económico y la competitividad de Panamá deben avanzar de la mano con la protección del empleo digno, la estabilidad laboral y el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente en un sector considerado estratégico para la economía nacional.

Lo Nuevo