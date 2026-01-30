Mulino garantiza estabilidad laboral en puertos de Balboa y Cristóbal durante transición

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) , la institución acompañará de manera activa esta etapa de transición para que se desarrolle de forma fluida, transparente y conforme a las normas que rigen las relaciones laborales en Panamá. El anuncio se enmarca en el compromiso del Gobierno del presidente José Raúl Mulino y de la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño , de proteger el empleo digno y los derechos de los trabajadores del país.

El Gobierno Nacional garantizó la estabilidad laboral de los trabajadores portuarios en los puertos de Balboa , en Panamá , y Cristóbal , en Colón , en medio del proceso de transición que atraviesan estas terminales estratégicas para el país. La medida busca asegurar el respeto a los derechos laborales, evitar despidos y preservar la continuidad operativa del sector logístico y portuario.

El mandatario fue enfático al dirigirse a los colaboradores del sector portuario, al asegurar que sus puestos de trabajo están plenamente garantizados. “Quiero ser claro: su fuente de trabajo es el activo más importante de nuestras terminales y está garantizado; no se producirán despidos”, afirmó Mulino, al tiempo que envió un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y a sus familias, subrayando el valor del capital humano para el desarrollo del sistema logístico nacional.

Nota de interés: Sindicato de puertos alerta por estabilidad laboral tras el fallo de inconstitucionalidad del contrato con Panama Ports

Como parte de este acompañamiento institucional, la ministra Muñoz acudió desde tempranas horas a la sede de la empresa en el puerto de Balboa y posteriormente se trasladó al puerto de Cristóbal, en la provincia de Colón, para dar seguimiento directo a la situación laboral y verificar el cumplimiento de los derechos establecidos en el Código de Trabajo. La presencia de Mitradel en ambas terminales busca garantizar la continuidad laboral y el respeto a la legislación vigente durante todo el proceso.

El plan del Gobierno contempla además una coordinación estrecha entre la Presidencia de la República, la Autoridad Marítima de Panamá, el Mitradel y el Ministerio de Seguridad, con el objetivo de asegurar una transición ordenada que genere confianza entre los trabajadores y los actores clave del sector portuario.

Nota de interés: Estados Unidos celebra fallo de la Corte Suprema que declara inconstitucionales concesiones portuarias a ‘China’

Según el comunicado oficial, esta articulación interinstitucional refuerza un mensaje claro del Ejecutivo: el desarrollo económico y la competitividad de Panamá deben avanzar de la mano con la protección del empleo digno, la estabilidad laboral y el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente en un sector considerado estratégico para la economía nacional.