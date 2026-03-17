Las 5 noticias que marcan la tarde en Panamá y el mundo | 17 de marzo

-<b>La crisis en el estrecho de Ormuz</b> ha provocado una fuerte reducción del tráfico naval, generando preocupación por el impacto en el comercio global y el aumento en los precios del petróleo.-<b>En Panamá</b>, autoridades decretaron alerta ambiental y paralizaron actividades en la cuenca del río Abajo tras detectarse contaminación que podría afectar la salud de la población.-<b>En la provincia de Veraguas</b>, un bebé de 9 meses permanece en estado crítico bajo atención médica, en un caso que mantiene en alerta a las autoridades de salud.-<b>El proyecto de bioetanol </b>continúa estancado en la Asamblea Nacional debido a la falta de quórum, lo que impide su discusión y retrasa el avance de esta iniciativa energética.