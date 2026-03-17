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Las 5 noticias que marcan la tarde en Panamá y el mundo | 17 de marzo

MiAmbiente decretó alerta ambiental y paralizaron actividades en la cuenca del río Abajo.
MiAmbiente decretó alerta ambiental y paralizaron actividades en la cuenca del río Abajo. | Cedida
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Laura Chang
  • 17/03/2026 17:43
Crisis en Ormuz afecta comercio global; alerta ambiental en Panamá; bebé en estado crítico; proyecto de bioetanol estancado en Asamblea.

-La crisis en el estrecho de Ormuz ha provocado una fuerte reducción del tráfico naval, generando preocupación por el impacto en el comercio global y el aumento en los precios del petróleo.

-En Panamá, autoridades decretaron alerta ambiental y paralizaron actividades en la cuenca del río Abajo tras detectarse contaminación que podría afectar la salud de la población.

-En la provincia de Veraguas, un bebé de 9 meses permanece en estado crítico bajo atención médica, en un caso que mantiene en alerta a las autoridades de salud.

-El proyecto de bioetanol continúa estancado en la Asamblea Nacional debido a la falta de quórum, lo que impide su discusión y retrasa el avance de esta iniciativa energética.

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