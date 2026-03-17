Proyecto de bioetanol a la espera: falta de quórum impide su votación

El debate reunió posiciones encontradas entre autoridades y diputados. Mientras el administrador general de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, y el secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, defendieron la iniciativa como un paso hacia la seguridad energética y la sostenibilidad, legisladores como Alexandra Brenes, Jorge González y Jhonatan Vega expresaron fuertes reservas sobre la obligatoriedad del uso de bioetanol y sus efectos en los consumidores.Abadi destacó que el bioetanol es un combustible 'noble' que mejora la calidad del aire, reduce riesgos ambientales y aporta estabilidad frente a la volatilidad del petróleo. Rodríguez añadió que el proyecto permitirá el desarrollo de más de 300 pequeños productores, reducirá entre 6.5% y 7% las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuirá al crecimiento del interior del país. <i><b>'No podemos privarnos de una tecnología que ya aplican países desde Canadá hasta Argentina',</b></i> afirmó.Por su parte, la diputada Alexandra Brenes cuestionó que el artículo 2 del proyecto establezca la obligatoriedad del uso de bioetanol en todas las estaciones de gasolina, lo que, según ella, limita la libertad de elección de los consumidores y podría ser contrario a los artículos 49 y 298 de la Constitución. <i><b>'El panameño quiere sentir cómo realmente se baja el precio de la gasolina, no una imposición sin beneficios claros', </b></i>señaló. También criticó que el proyecto no favorezca de manera diferenciada al productor nacional, ya que tanto el bioetanol importado como el local tendrían el mismo impuesto de 60 centésimos por galón.