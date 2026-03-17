Alerta ambiental: paralizan actividades en la cuenca del río Abajo por contaminación

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ordenó la paralización total de las actividades de relleno, construcción y quema de residuos en la cuenca baja y desembocadura del río Abajo.

La paralización, de acuerdo con la entidad, es de carácter precautorio y preventivo y esta reglamentada mediante Resolución DM-0114-2026 firmada por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Esta medida surge tras una serie de inspecciones técnicas y análisis que revelaron un deterioro crítico en el ecosistema de manglar y el cauce del río Abajo, afectando directamente la bahía de Panamá, un sitio designado como “humedal de importancia internacional (Ramsar)”.

Hallazgos críticos

Según los informes técnicos citados en la resolución de MiAmbiente, se identificaron múltiples irregularidades que ponen en riesgo la seguridad ambiental y de las comunidades aledañas:

Rellenos ilegales: Se confirmó la existencia de rellenos con escombros de construcción que obstruyen aproximadamente el 70% del cauce natural, lo que ha provocado inundaciones recurrentes en comunidades como Puente del Rey y Villas del Rey.

Daño a ecosistemas: Se estima una afectación no autorizada de 9,500 m² de manglares y bosques de galería.

Contaminación por residuos: Hallazgo de desechos sólidos y vertimientos de hidrocarburos provenientes de talleres mecánicos y centros de reciclaje informales que operan sin permisos.

Órdenes de ejecución inmediata

La resolución, publicada en la Gaceta Oficial No. 30484, establece un mandato estricto para las personas naturales o jurídicas responsables de estas actividades:

Paralización total: Cese inmediato de rellenos, disposición de desechos y operaciones comerciales en el polígono afectado (corregimiento de Parque Lefevre).

Plazo de 72 horas: Se otorga un tiempo improrrogable de tres días para retirar maquinaria, equipos y estructuras temporales del área.

Restauración zmbiental: Los responsables deberán iniciar la limpieza del cauce y las acciones de restauración del ecosistema de manglar bajo la supervisión directa de MiAmbiente.

Sanciones: El incumplimiento de estas órdenes facultará al Ministerio para ejecutar las limpiezas de forma directa, trasladando los costos a los infractores, sin perjuicio de los procesos penales y administrativos correspondientes por delitos ambientales.

El Ministerio subrayó que el área intervenida forma parte de la Zona de Reserva Marino Costera de los Manglares de Panamá Viejo, por lo que goza de un régimen de protección especial según la Ley No. 8 de 2015 y la Ley No. 304 de 2022.

“La protección del ambiente constituye un interés público superior”, dicta la resolución.