Alerta ambiental: paralizan actividades en la cuenca del río Abajo por contaminación

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente-de-panama" target="_blank">El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente)</a> ordenó la paralización total de las actividades de relleno, construcción y quema de residuos en la <b>cuenca baja y desembocadura del río Abajo</b>.La paralización, de acuerdo con la entidad, es de carácter precautorio y preventivo y esta reglamentada mediante <b>Resolución DM-0114-2026 firmada por</b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/juan-carlos-navarro" target="_blank"> el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro</a><b>.</b>Esta medida surge tras una serie de inspecciones técnicas y análisis que revelaron un deterioro crítico en el ecosistema de manglar y el cauce del río Abajo, afectando directamente la bahía de Panamá, un sitio designado como 'h<b>umedal de importancia internacional (Ramsar)'</b>.<b>Hallazgos críticos</b>Según los informes técnicos citados en la resolución de MiAmbiente, se identificaron múltiples irregularidades que ponen en riesgo la seguridad ambiental y de las comunidades aledañas:<b>Rellenos ilegales:</b> Se confirmó la existencia de rellenos con escombros de construcción que obstruyen aproximadamente el <b>70% del cauce natural</b>, lo que ha provocado inundaciones recurrentes en comunidades como <b>Puente del Rey y Villas del Rey</b>.<b>Daño a ecosistemas:</b> Se estima una afectación no autorizada de <b>9,500 m²</b> de manglares y bosques de galería.<b>Contaminación por residuos:</b> Hallazgo de desechos sólidos y vertimientos de hidrocarburos provenientes de talleres mecánicos y centros de reciclaje informales que operan sin permisos.<b>Órdenes de ejecución inmediata</b>La resolución, publicada en la <b>Gaceta Oficial No. 30484</b>, establece un mandato estricto para las personas naturales o jurídicas responsables de estas actividades:<b>Paralización total:</b> Cese inmediato de rellenos, disposición de desechos y operaciones comerciales en el polígono afectado (corregimiento de Parque Lefevre).<b>Plazo de 72 horas:</b> Se otorga un tiempo improrrogable de tres días para retirar maquinaria, equipos y estructuras temporales del área.<b>Restauración zmbiental:</b> Los responsables deberán iniciar la limpieza del cauce y las acciones de restauración del ecosistema de manglar bajo la supervisión directa de MiAmbiente.<b>Sanciones:</b> El incumplimiento de estas órdenes facultará al Ministerio para ejecutar las limpiezas de forma directa, trasladando los costos a los infractores, sin perjuicio de los procesos penales y administrativos correspondientes por delitos ambientales.El Ministerio subrayó que el área intervenida forma parte de la <b>Zona de Reserva Marino Costera de los Manglares de Panamá Viejo</b>, por lo que goza de un régimen de protección especial según la Ley No. 8 de 2015 y la Ley No. 304 de 2022.'La protección del ambiente constituye un interés público superior', dicta la resolución.