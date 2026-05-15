EE.UU. destaca intercambio de información con Panamá para enfrentar amenazas biológicas en el Canal

La Embajada de Estados Unidos en Panamá aseguró a La Estrella de Panamá que la cooperación bilateral en materia de biovigilancia busca fortalecer la capacidad regional para prevenir, detectar y responder ante amenazas biológicas que puedan afectar al Canal de Panamá y a toda la región hemisférica. La declaración surge en medio de la Conferencia Regional de Biovigilancia celebrada en Panamá, un encuentro enfocado en seguridad sanitaria, vigilancia epidemiológica e intercambio de información estratégica. Según explicó la sede diplomática, las amenazas biológicas incluyen patógenos, enfermedades y vectores capaces de afectar a la población y alterar la estabilidad sanitaria y económica de los países. “La malaria, el dengue y la fiebre amarilla son ejemplos de amenazas que pueden impactar a una comunidad de múltiples maneras, incluyendo la salud pública, la vida cotidiana y la resiliencia general”, indicó la Embajada estadounidense en respuesta a consultas de La Estrella de Panamá. Además, Washington señaló que la cooperación con Panamá permitirá fortalecer sistemas de alerta temprana, intercambio de información y coordinación entre instituciones de salud pública, seguridad y manejo de emergencias.

Estados Unidos explica el alcance de la cooperación

La Embajada detalló que la Conferencia de Biovigilancia en el Canal de Panamá es un evento de dos días copatrocinado por el Despacho de la Primera Dama de Panamá y el Comando Sur de Estados Unidos, en colaboración con el Instituto de Salud Global de la Universidad de Miami. De acuerdo con la representación diplomática, el objetivo principal es reunir capacidades técnicas, científicas y operativas para reforzar la seguridad sanitaria regional frente a posibles amenazas epidemiológicas. “La conferencia se enfoca en la coordinación regional, el intercambio de información y enfoques prácticos para prevenir, detectar y responder a amenazas biológicas”, destacó la Embajada.

Canal de Panamá entra en estrategia de vigilancia sanitaria

Durante la apertura del evento, el canciller Javier Martínez-Acha advirtió que las amenazas modernas ya no se limitan únicamente a conflictos armados, sino también a riesgos invisibles capaces de paralizar economías y afectar la seguridad internacional. El ministro subrayó que el Canal de Panamá, además de ser una de las principales rutas comerciales del planeta, funciona como un corredor biológico global por donde circulan diariamente embarcaciones provenientes de distintos continentes. Según explicó, junto con mercancías y combustibles también pueden movilizarse microorganismos y enfermedades que requieren vigilancia permanente. Martínez-Acha sostuvo que Panamá impulsa una estrategia basada en cooperación científica, inteligencia epidemiológica y prevención sanitaria junto a aliados internacionales como Estados Unidos.

Seguridad sanitaria y comercio mundial