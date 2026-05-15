EE.UU. destaca intercambio de información con Panamá para enfrentar amenazas biológicas en el Canal

Durante la apertura del evento, el canciller Javier Martínez-Acha advirtió que las amenazas modernas ya no se limitan únicamente a conflictos armados, sino también a riesgos invisibles capaces de paralizar economías y afectar la seguridad internacional.El ministro subrayó que el Canal de Panamá, además de ser una de las principales rutas comerciales del planeta, funciona como un corredor biológico global por donde circulan diariamente embarcaciones provenientes de distintos continentes.Según explicó, junto con mercancías y combustibles también pueden movilizarse microorganismos y enfermedades que requieren vigilancia permanente.Martínez-Acha sostuvo que Panamá impulsa una estrategia basada en cooperación científica, inteligencia epidemiológica y prevención sanitaria junto a aliados internacionales como Estados Unidos.