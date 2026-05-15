Frenesí de compras y antimotines, la historia detrás de la televisión en $99

Trago, cerveza y cigarrillo. Un estacionamiento con adultos mayores, personas con discapacidad y embarazadas acampando toda la noche. Antimotines lanzando gas pimienta. Peleas, discusiones, sacrificio, todo por un gran objetivo: una televisión de 75 pulgadas a 99 dólares. Lo que empezó como una simple estrategia publicitaria para celebrar la inauguración de un nuevo local comercial, terminó dejando en descubierto lo mejor y lo peor de la naturaleza humana de unos 3 mil panameños, cuyo frenesí consumista se coció en el caldo de falta de planificación y publicidad engañosa.

La promoción

Wow Depot es un negocio que vende todo tipo de mercancía, desde perfumes a electrodomésticos y televisiones. Por semanas, la empresa había anunciado con bombo y platillo la inauguración de una nueva sede en la Vía Transístmica, un amplio local de dos pisos ubicado en una plaza comercial. Para atraer a clientes, anunciaron diversas promociones. Electrodomésticos en descuentos, regalos para las primeras mil personas en llegar y la más atractiva de todas, una televisión de 75” pulgadas a solo 99 dólares. Se trataba de una oferta irresistible para muchos especialmente a menos de un mes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol en la que participará Panamá. La fecha de la inauguración, 14 de mayo, caía un día antes de la quincena, lo que permitía a muchos consumidores tener el dinero, o pedir préstamos rápidos sabiendo que los podían pagar al día siguiente. La información corrió cómo pólvora por las redes sociales y de boca en boca. Personas de todas las edades, incluyendo adultos mayores, hicieron planes para estar entre los primeros en entrar y aprovechar las ofertas.

La víspera

Carmen tiene 63 años. Una condición médica que afecta sus rodillas le dificulta caminar por lo que se desplaza principalmente en silla de ruedas. Su hijo se encuentra hospitalizado en la Ciudad de la Salud, es paciente renal e hipertenso lo que ha deteriorado su visión. Cuándo vio la oferta en redes sociales pensó que era la oportunidad perfecta para conseguir un nuevo televisor e instalárselo. A las 11.30 pm del miércoles 13 de mayo llegó a la plaza comercial acompañada de su hija y su exesposo. Lo que se encontró fue una multitud tomando licor y fumando cigarrillos fuera del local. Había quienes tomaron la oportunidad para llevar coolers y vender cervezas frías. “Podían haber como mil personas”, recuerda Carmen. “Tomando y tirando basura. Tiraban las latas y las botellas, todo olía como cuando termina el carnaval de Las Tablas y todo queda tirado. Así, en plena Transístmica”. El grupo era variopinto. Había gente en short y chancletas, había quiénes estaban desde el inicio de la semana acampando afuera. Había incluso un hombre que se dedicaba a recoger latas para ayudar a su nieta a ganar un concurso de reciclaje como parte de un reinado escolar. Otros aprovecharon para montar una estafa, vendían tiquetes supuestamente para un lugar entre los primeros en entrar por 15, 20 o hasta 30 dólares. Los dueños del local observaban desde adentro, con las puertas cerradas. Pasaron las horas y el licor siguió fluyendo. Los dueños decidieron irse y la multitud se lanzó sobre su carro intentando bloquear su salida. La policía llegó alrededor de la medianoche y logró que se replegaran las personas permitiendo la salida de los comerciantes. Pero alrededor de la 1:30 de la madrugada la situación escaló. “Empezaron que querían abrir la puerta, empezaron a golpear los vidrios, desesperados, y unos exigían entrar primero por que tenían tiquetes. Yo viendo los toros a lo lejos, porque yo en eso no me voy a meter”, cuenta Carmen. Desde su silla de ruedas observó como un grupo forcejeó con una embarazada, que tuvo que ser protegida por otra mujer para no ser lastimada. De acuerdo a testigos, la Policía de Control de Multitudes utilizó gas pimienta para contener a la multitud y gradualmente logró reponer el orden. En el sitio se encontraba también personal de la Defensoría del Pueblo. Diego Almanza, director Nacional de Atención al Ciudadano de la Defensoría reportó: “Actuando como observadores y garantes de la tranquilidad ciudadana, el equipo constató que el uso de la fuerza por parte de los estamentos de seguridad se mantuviera dentro de los parámetros de proporcionalidad y legalidad. De igual forma, el Plan de Acompañamiento Ciudadano neutralizó los focos potenciales de violencia mediante el diálogo asertivo con los clientes”. Concluyeron que “no se apreciaron posibles vulneraciones, abusos de autoridad ni violaciones a los derechos humanos por parte de las unidades de control de multitudes, desplegadas en el terreno”. La policía detuvo a un par de sujetos y se lograron calmar los ánimos mientras comenzaba la mañana del jueves 14 de mayo.

Abren las puertas