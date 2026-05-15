Buques panameños retenidos en China: Cancillería confirma que la tendencia sigue

Hasta la fecha el Gobierno panameño no ha recibido respuesta sobre la solicitud para que técnicos nacionales viajen a China y evalúen la situación de los buques de bandera panameña retenidos en puertos de ese país, confirmó el vicecanciller de la República, Carlos Hoyos. “Seguimos dialogando a través de los canales diplomáticos tanto en Panamá como en Beijing, con el objetivo de que esta tendencia disminuya. Ciertamente es uno de los principales enfoques de la Cancillería y de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP)”, señaló Hoyos. El vicecanciller destacó que los cónsules panameños “están monitoreando muy de cerca” los casos y que se mantienen conversaciones periódicas con la industria marítima, la cual “maneja muy bien los números y nos provee información actualizada”. Según Hoyos, Panamá también recibe reportes de Tokio sobre las restricciones aplicadas a buques panameños. “Lamento informar que la tendencia no ha cambiado gran cosa desde mayo, pero sí puedo confirmar que estamos trabajando arduamente en este tema, en el que por supuesto tenemos el interés de que cese”, agregó.

¿Bajan las tensiones?

Las declaraciones del vicecanciller llegan cuando semanas atrás el presidente de José Raúl Mulino declaró que se esta a la espera de una confirmación de la República Popular de China para que viajen técnicos panameños para analizar el problema de las inspecciones y retenciones de barcos en los puertos de la nación asiática. Mulino explicó que se está esperando de esta confirmación de la reunión para hablar sobre el tema de las retenciones e inspecciones de los barcos de bandera panameña. Añadió que Panamá solicitó la cita con el personal del Ministerio de Transporte de la República Popular de China. También afirmó que la tensión con China por la inspección y detención de buques de bandera panameña ha comenzado a disminuir, luego de que Panamá retomara el control de los puertos de Balboa y Cristóbal tras el fallo de inconstitucionalidad contra la concesión a la empresa Panama Ports Company. Mulino calificó como positivas las señales de acercamiento diplomático por parte de China.

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