Buques panameños retenidos en China: Cancillería confirma que la tendencia sigue

Las declaraciones del vicecanciller llegan cuando semanas atrás el presidente de José Raúl Mulino declaró que se esta a la espera de una confirmación de la República Popular de China para que viajen técnicos panameños para analizar el problema de las inspecciones y retenciones de barcos en los puertos de la nación asiática.Mulino explicó que se está esperando de esta confirmación de la reunión para hablar sobre el tema de las retenciones e inspecciones de los barcos de bandera panameña. Añadió que Panamá solicitó la cita con el personal del Ministerio de Transporte de la República Popular de China.También afirmó que la tensión con China por la inspección y detención de buques de bandera panameña ha comenzado a disminuir, luego de que Panamá retomara el control de los puertos de Balboa y Cristóbal tras el fallo de inconstitucionalidad contra la concesión a la empresa Panama Ports Company. Mulino calificó como positivas las señales de acercamiento diplomático por parte de China.