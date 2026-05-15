Panamá anunciará en junio o julio su plan nacional de IA

El secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega-Barría, destacó los avances que el país ha logrado en el marco de la futura Ley de Inteligencia Artificial (IA), actualmente en discusión en la Asamblea Nacional.

Según explicó, Panamá cuenta ya con una estrategia nacional de IA elaborada en colaboración con Georgia Tech, la cual está prácticamente concluida y acompañada de un plan de acción que se espera lanzar entre junio y julio de 2026.

Ortega-Barría subrayó que el país también trabaja en una estrategia de microelectrónica y semiconductores junto al estado de Arizona, donde 30 panameños se encuentran cursando maestrías y doctorados. A la par, dijo, se desarrolla una estrategia de centros de datos, con el objetivo de garantizar una capacidad computacional soberana que permita al país manejar su propia información sin depender de infraestructuras externas.

En el ámbito académico, la Senacyt ha otorgado becas y recientemente inauguró un laboratorio de inteligencia artificial en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Además, se mantienen conversaciones con la UTP y la Universidad de Panamá para crear programas de licenciatura y maestría en IA.

“El presupuesto es clave, porque si se tiene talento humano formándose, se requiere infraestructura”, puntualizó Ortega-Barría.

El secretario resaltó que la llamada cuarta revolución industrial abre oportunidades para economías en vías de desarrollo como Panamá. “Ya no se requieren las grandes infraestructuras del pasado, pero sí hay que invertir en infraestructura de datos y computación. Las inversiones no serán tan grandes si se toman decisiones correctas y estratégicas”, afirmó.

Sobre la Ley de IA, Ortega indicó que ya pasó el primer debate en la Asamblea y que su enfoque es de gobernanza adaptativa. “No necesitamos una ley que nos ponga una camisa de fuerza o que evite la innovación, sino una ley modesta que permita experimentar con diferentes marcos de gobernanza. Queremos una IA ética, inclusiva, pero basada en la innovación, que convierta al país en un hub regional, genere empleos y atraiga inversión extranjera”, señaló.

Destacó que esta propuesta legislativa es única en América Latina, en contraste con Europa, donde avanzan regulaciones más restrictivas. “Creemos que esta ley es interesante porque apuesta por la innovación y la inclusión, sin frenar el desarrollo tecnológico”, concluyó Ortega-Barría.