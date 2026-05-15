FAP: Volatilidad internacional y tensión geopolítica limitan rendimientos a marzo de 2026

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la composición actual de las inversiones. El FAP mantiene una dependencia estratégica del mercado local, con un 46% de su patrimonio invertido en Bonos de la República de Panamá. Esta concentración es resultado de un proceso de optimización patrimonial iniciado a finales de 2025, mediante el cual se canjearon pagarés del Estado por instrumentos financieros con mayor liquidez y capacidad de negociación en el mercado secundario. Esta operación permitió consolidar los activos de largo plazo del Fondo, dotándolos de una estructura más robusta frente a choques externos.Más allá de las fronteras nacionales, la diversificación geográfica sitúa a Norteamérica como el principal destino de las inversiones externas con un 47%, seguida por una presencia marginal en Europa (3%), Asia (2%) y Latinoamérica (2%). En cuanto a la calidad de los instrumentos de renta fija, el Fondo conserva un perfil conservador; el 65% de sus posiciones en esta clase de activos se encuentra en el rango de calificación crediticia BBB+/BBB-, mientras que un sólido 11% ostenta la máxima calificación AAA, asegurando una base de capital protegida ante posibles impagos corporativos.