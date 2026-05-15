FAP: Volatilidad internacional y tensión geopolítica limitan rendimientos a marzo de 2026

El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) presentó su informe de gestión correspondiente al primer trimestre de 2026, revelando un panorama financiero marcado por la resiliencia en medio de una tormenta perfecta de factores macroeconómicos externos. Con activos totales que ascienden a los $3,187.4 millones y un patrimonio preliminar de $3,084.6 millones, el brazo financiero del Estado panameño cerró marzo con una ganancia bruta acumulada de $3.7 millones. Esta cifra se traduce en un rendimiento del 0.22%, un resultado que, aunque marginal, logra situarse 50 puntos básicos por encima de su índice de referencia (benchmark), el cual experimentó un retroceso del 0.28% en el mismo periodo. La dinámica de los mercados internacionales durante este trimestre estuvo fuertemente condicionada por la escalada de tensiones en el Medio Oriente, específicamente por el cierre del Estrecho de Ormuz. Este evento geopolítico no solo disparó los precios de los hidrocarburos, sino que también reavivó las alarmas inflacionarias a nivel global, forzando a los principales bancos centrales a mantener posturas cautelosas. En este contexto, mientras la renta fija internacional mostró cierta estabilidad, los mercados de renta variable sufrieron correcciones significativas que impactaron directamente las valoraciones de los portafolios del Fondo.

Análisis del portafolio: La apuesta por lo local

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la composición actual de las inversiones. El FAP mantiene una dependencia estratégica del mercado local, con un 46% de su patrimonio invertido en Bonos de la República de Panamá. Esta concentración es resultado de un proceso de optimización patrimonial iniciado a finales de 2025, mediante el cual se canjearon pagarés del Estado por instrumentos financieros con mayor liquidez y capacidad de negociación en el mercado secundario. Esta operación permitió consolidar los activos de largo plazo del Fondo, dotándolos de una estructura más robusta frente a choques externos. Más allá de las fronteras nacionales, la diversificación geográfica sitúa a Norteamérica como el principal destino de las inversiones externas con un 47%, seguida por una presencia marginal en Europa (3%), Asia (2%) y Latinoamérica (2%). En cuanto a la calidad de los instrumentos de renta fija, el Fondo conserva un perfil conservador; el 65% de sus posiciones en esta clase de activos se encuentra en el rango de calificación crediticia BBB+/BBB-, mientras que un sólido 11% ostenta la máxima calificación AAA, asegurando una base de capital protegida ante posibles impagos corporativos.

Ingresos y pérdidas: El balance de marzo

El desglose financiero revela una dicotomía entre la generación de flujo de caja y la valoración de mercado. Por un lado, los intereses ganados experimentaron un crecimiento sustancial, alcanzando los $26.0 millones, en comparación con los $14.1 millones registrados en el primer trimestre del año anterior. Este flujo, sumado a $1.1 millones en dividendos y distribuciones de activos alternativos, constituyó el motor de la ganancia bruta. Sin embargo, la volatilidad de marzo borró gran parte de estos avances mediante una pérdida neta en valores de $25.0 millones. Este comportamiento es el reflejo de un ajuste en las expectativas de los inversionistas sobre los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Durante el trimestre, la Fed mantuvo su tasa de referencia entre el 3.50% y 3.75%, lo que favoreció el desempeño de los activos líquidos de corta duración del Fondo, los cuales avanzaron un 0.84%. No obstante, el incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, que cerraron en 4.30%, ejerció una presión a la baja en el precio de los títulos de deuda de más largo plazo.

Perspectivas y gestión institucional