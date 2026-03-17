Las 5 claves de Panamá y el mundo | 17 de marzo

Este martes 17 de marzo, la agenda informativa de Panamá y el mundo está marcada por una serie de hechos relevantes en materia de salud, seguridad, deportes y política internacional.

-La Caja de Seguro Social (CSS) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público tras detectar la posible sustracción y pérdida de medicamentos en la provincia de Chiriquí, situación que genera preocupación por su impacto en la atención a los pacientes.

-En la provincia de Veraguas, una bebé de 9 meses permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega, luego de ser identificada como presunta víctima de abuso, un caso que ha causado conmoción.

-La Policía Nacional de Panamá emitió un comunicado para aclarar un video difundido en redes sociales, en el que se le atribuye responsabilidad a unidades policiales por la muerte de dos perros dentro de un vehículo en la provincia de Colón.

-La Selección de fútbol de Panamá dio a conocer la lista de los 23 jugadores convocados para los partidos amistosos frente a Sudáfrica, programados para el 27 y 31 de marzo en Durban y Ciudad del Cabo.

-Tensión en aumentó entre Colombia y Ecuador, luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusara al gobierno ecuatoriano, liderado por Daniel Noboa, de realizar bombardeos en la zona fronteriza entre ambos países.