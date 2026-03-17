Cinco aprehendidos por presunta posesión de material de abuso sexual infantil en Bocas del Toro

Cinco personas fueron aprehendidas este martes 17 de marzo en la provincia de Bocas del Toro por su presunta vinculación y distribución de material de abuso sexual infantil, informó la Policía Nacional.

Las detenciones se realizaron durante una serie de allanamientos en los que las autoridades lograron incautar más de 40 equipos tecnológicos, entre teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas, dispositivos USB y discos compactos, considerados clave para el avance de la investigación.

Según el reporte oficial, los operativos permitieron recolectar evidencia relevante que será analizada como parte del proceso judicial en curso.

Las diligencias contaron además con el apoyo del canino especializado Samai, entrenado para la detección de dispositivos tecnológicos, lo que facilitó la localización de equipos en los puntos intervenidos.

Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre la identidad de los detenidos, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de las actividades ilícitas.