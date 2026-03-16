Las 5 claves de Panamá y el mundo | 16 de marzo

La agenda informativa de <b>Panamá</b> y el mundo inicia este <b>lunes 16 de marzo</b> con diversos hechos de interés nacional e internacional que marcan la pauta de la jornada.<b>-El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier</b>, arribó este lunes para iniciar una visita oficial en Panamá que representa un momento significativo en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.<b>-La Asociación Panameña de Médicos Veterinarios (APMV)</b> manifestó su respaldo a los profesionales que participaron en la atención de la mona araña <b>Karol</b>, de la especie Ateles fusciceps. El fallecimiento del animal, tras un decomiso, ha generado controversia en redes sociales y señalamientos de posibles acciones legales contra el Ministerio de Ambiente de Panamá.<b>-La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</b> recomendó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) incorporar en el país la figura del <b>Operador Móvil Virtual (OMV)</b>, como parte de los esfuerzos para fortalecer la competencia en el mercado de telefonía móvil y ampliar las opciones para los consumidores.<b>-La ciudad de Caracas, en Venezuela</b>, amaneció con un paro parcial del transporte público que ha dejado a miles de ciudadanos varados y ha generado un colapso en el sistema del Metro de Caracas. Los gremios de transportistas exigen la oficialización del pasaje urbano en 120 bolívares y la liberación de unidades retenidas por las autoridades.<b>-La 98ª edición de los Premios Óscar 2026 </b>ya tiene a sus ganadores y la gran triunfadora de la noche fue la película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, que se llevó el galardón a <b>Mejor Película</b>.