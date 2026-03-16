Las 5 claves de Panamá y el mundo | 16 de marzo

La agenda informativa de Panamá y el mundo inicia este lunes 16 de marzo con diversos hechos de interés nacional e internacional que marcan la pauta de la jornada.

-El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, arribó este lunes para iniciar una visita oficial en Panamá que representa un momento significativo en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

-La Asociación Panameña de Médicos Veterinarios (APMV) manifestó su respaldo a los profesionales que participaron en la atención de la mona araña Karol, de la especie Ateles fusciceps. El fallecimiento del animal, tras un decomiso, ha generado controversia en redes sociales y señalamientos de posibles acciones legales contra el Ministerio de Ambiente de Panamá.

-La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomendó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) incorporar en el país la figura del Operador Móvil Virtual (OMV), como parte de los esfuerzos para fortalecer la competencia en el mercado de telefonía móvil y ampliar las opciones para los consumidores.

-La ciudad de Caracas, en Venezuela, amaneció con un paro parcial del transporte público que ha dejado a miles de ciudadanos varados y ha generado un colapso en el sistema del Metro de Caracas. Los gremios de transportistas exigen la oficialización del pasaje urbano en 120 bolívares y la liberación de unidades retenidas por las autoridades.

-La 98ª edición de los Premios Óscar 2026 ya tiene a sus ganadores y la gran triunfadora de la noche fue la película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, que se llevó el galardón a Mejor Película.