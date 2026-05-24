‘Hay que descentralizar el turismo para reducir el desempleo’, el llamado de Apede

El turismo tiene la capacidad de convertirse en una herramienta inmediata de generación de oportunidades para emprendedores, artesanos, transportistas, restaurantes, hoteles, guías turísticos y pequeñas empresas locales Sin embargo, lo que hace falta es dar el siguiente paso: descentralizar el turismo, que los turistas recorran las provincias, consuman localmente y generen derrama económica fuera de la capital, así comentó Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) en su columna dominical. Para De Sanctis, trabajar en esa descentralización del turismo es importante, hoy en día, tomando en cuenta que el desempleo nacional se ubica en 10.4%, lo que representa más de 227 mil personas sin trabajo, mientras que en provincias como Colón alcanza el 11.4% y la informalidad supera el 45%. Recordó que el programa Panamá Stopover de Copa Airlines creció 34% durante el primer trimestre, alcanzando 66 mil turistas utilizando esta modalidad, lo que confirma que Panamá tiene una enorme oportunidad de transformar pasajeros en visitantes

Espacio de debate

El llamado de Apede se da en el contexto del desarrollo del Foro de Turismo 2026: “Vamos por más: Estrategias para el Despegue Turístico de las Provincias” el próximo 29 de mayo en Durante este espacio, los empresarios hablaran sobre la necesidad de una estrategia más agresiva y articulada que fortalezca la promoción internacional, impulse rutas temáticas en las provincias, mejore la conectividad aérea regional, eleve la seguridad y limpieza de los destinos turísticos, profesionalice el capital humano y promueva modelos regionales de gestión turística donde participen el sector privado, gobiernos locales y comunidades. La presidenta de Apede citó datos compartidos por la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, en la que el turismo en Panamá creció 17.3% durante el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo anterior, alcanzando casi un millón de visitantes ingresando por los diferentes aeropuertos y puertos del país. “Ese crecimiento ya comienza a traducirse en mayor ocupación hotelera, más movimiento económico y más generación de empleo”, mencionó. De Sanctis, no obstante, detalló que el 54% de los turistas internacionales permanece principalmente en la provincia de Panamá, mientras provincias como Chiriquí (16.6%), Colón (8.6%), Panamá Oeste (8%) y Coclé (4.8%) comienzan a ganar participación. “Esto demuestra que el potencial existe, pero todavía falta fortalecer la infraestructura, la promoción y la conectividad que permitan que más visitantes permanezcan en las regiones y generen un mayor impacto económico local”, comentó.

Propuesta