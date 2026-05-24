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Economía

‘Hay que descentralizar el turismo para reducir el desempleo’, el llamado de Apede

El turismo creció 17.3% durante el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo anterior.
El turismo creció 17.3% durante el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo anterior. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 24/05/2026 09:30
Para el gremio, todavía falta fortalecer la infraestructura, la promoción y la conectividad que permitan que más visitantes permanezcan en las regiones y generen un mayor impacto económico local

El turismo tiene la capacidad de convertirse en una herramienta inmediata de generación de oportunidades para emprendedores, artesanos, transportistas, restaurantes, hoteles, guías turísticos y pequeñas empresas locales

Sin embargo, lo que hace falta es dar el siguiente paso: descentralizar el turismo, que los turistas recorran las provincias, consuman localmente y generen derrama económica fuera de la capital, así comentó Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) en su columna dominical.

Para De Sanctis, trabajar en esa descentralización del turismo es importante, hoy en día, tomando en cuenta que el desempleo nacional se ubica en 10.4%, lo que representa más de 227 mil personas sin trabajo, mientras que en provincias como Colón alcanza el 11.4% y la informalidad supera el 45%.

Recordó que el programa Panamá Stopover de Copa Airlines creció 34% durante el primer trimestre, alcanzando 66 mil turistas utilizando esta modalidad, lo que confirma que Panamá tiene una enorme oportunidad de transformar pasajeros en visitantes

Espacio de debate

El llamado de Apede se da en el contexto del desarrollo del Foro de Turismo 2026: “Vamos por más: Estrategias para el Despegue Turístico de las Provincias” el próximo 29 de mayo en

Durante este espacio, los empresarios hablaran sobre la necesidad de una estrategia más agresiva y articulada que fortalezca la promoción internacional, impulse rutas temáticas en las provincias, mejore la conectividad aérea regional, eleve la seguridad y limpieza de los destinos turísticos, profesionalice el capital humano y promueva modelos regionales de gestión turística donde participen el sector privado, gobiernos locales y comunidades.

La presidenta de Apede citó datos compartidos por la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, en la que el turismo en Panamá creció 17.3% durante el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo anterior, alcanzando casi un millón de visitantes ingresando por los diferentes aeropuertos y puertos del país.

“Ese crecimiento ya comienza a traducirse en mayor ocupación hotelera, más movimiento económico y más generación de empleo”, mencionó.

De Sanctis, no obstante, detalló que el 54% de los turistas internacionales permanece principalmente en la provincia de Panamá, mientras provincias como Chiriquí (16.6%), Colón (8.6%), Panamá Oeste (8%) y Coclé (4.8%) comienzan a ganar participación.

“Esto demuestra que el potencial existe, pero todavía falta fortalecer la infraestructura, la promoción y la conectividad que permitan que más visitantes permanezcan en las regiones y generen un mayor impacto económico local”, comentó.

Propuesta

El gremio empresarial resaltó la importancia del Proyecto de Ley 385, denominado “Paraísos del Istmo”, actualmente pendiente de sanción del Ejecutivo, ya que, en esta misma línea, busca impulsar el desarrollo turístico y patrimonial de comunidades con alto valor histórico, cultural y natural en todo el país, promoviendo empleo, descentralización económica y fortalecimiento de las economías locales.

El proyecto plantea elementos importantes como la creación de rutas turísticas, fortalecimiento de infraestructura local, promoción internacional, capacitación comunitaria, rescate cultural y mecanismos de financiamiento para proyectos turísticos sostenibles. También propone convertir el turismo en una herramienta de desarrollo inclusivo y territorial, permitiendo que el crecimiento económico llegue a más comunidades del país.

Apede aseguró que su enfoque resulta especialmente relevante en un momento en que Panamá necesita generar empleo mientras avanzan otros grandes proyectos nacionales, incluyendo las futuras megaobras vinculadas al Canal de Panamá y la infraestructura logística del país.

“El turismo puede ayudar a cerrar esa brecha porque tiene una capacidad de activación mucho más inmediata y distribuida territorialmente, permitiendo que las oportunidades lleguen más rápido a las provincias”, comentó De Sanctis.

Añadió que “Panamá necesita que el crecimiento llegue también a Colón, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Bocas del Toro, Azuero y Darién, y el turismo puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para lograrlo. El interior del país no necesita subsidios permanentes. Necesita conectividad, promoción, infraestructura, seguridad, inversión y oportunidades. Sobre todo, necesita que Panamá crea en el enorme potencial que tienen sus provincias para generar empleo, bienestar y crecimiento económico sostenible”.

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