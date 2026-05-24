‘Hay que descentralizar el turismo para reducir el desempleo’, el llamado de Apede

El llamado de Apede se da en el contexto del desarrollo del Foro de Turismo 2026: 'Vamos por más: Estrategias para el Despegue Turístico de las Provincias' el próximo 29 de mayo en Durante este espacio, los empresarios hablaran sobre la necesidad de una estrategia más agresiva y articulada que fortalezca la promoción internacional, impulse rutas temáticas en las provincias, mejore la conectividad aérea regional, eleve la seguridad y limpieza de los destinos turísticos, profesionalice el capital humano y promueva modelos regionales de gestión turística donde participen el sector privado, gobiernos locales y comunidades.La presidenta de Apede citó datos compartidos por la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, en la que el turismo en Panamá creció 17.3% durante el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo anterior, alcanzando casi un millón de visitantes ingresando por los diferentes aeropuertos y puertos del país. <i><b>'Ese crecimiento ya comienza a traducirse en mayor ocupación hotelera, más movimiento económico y más generación de empleo',</b></i> mencionó. De Sanctis, no obstante, detalló que el 54% de los turistas internacionales permanece principalmente en la provincia de Panamá, mientras provincias como Chiriquí (16.6%), Colón (8.6%), Panamá Oeste (8%) y Coclé (4.8%) comienzan a ganar participación. <i><b>'Esto demuestra que el potencial existe, pero todavía falta fortalecer la infraestructura, la promoción y la conectividad que permitan que más visitantes permanezcan en las regiones y generen un mayor impacto económico local',</b></i> comentó.