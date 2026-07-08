Barrios cercanos a la Línea 1 del Metro tendrán nuevo plan urbano

La consulta contó con la participación de moradores de comunidades ubicadas dentro del área de influencia del proyecto, además de arquitectos, ingenieros, abogados, economistas, ambientalistas y funcionarios públicos.Durante el encuentro, el equipo técnico explicó los alcances de la propuesta y recibió consultas relacionadas con los cambios previstos en la planificación urbana.El proceso estuvo encabezado por representantes del MIVIOT y la UCIP, entre ellos el arquitecto Ariel Arosemena, de la Dirección de Investigación Territorial del MIVIOT; el director general de la UCIP, arquitecto Luis Sosa; y la subdirectora de la entidad, arquitecta Chris Lam.También participaron especialistas de diseño urbano encargados de presentar los aspectos técnicos de la actualización.