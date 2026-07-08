Barrios cercanos a la Línea 1 del Metro tendrán nuevo plan urbano

El desarrollo urbano alrededor de la Línea 1 del Metro de Panamá será revisado mediante una actualización del Plan Parcial de ordenamiento territorial, un proceso que busca definir cómo crecerán las zonas cercanas al sistema de transporte masivo. El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública (UCIP), y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) realizaron este miércoles una jornada de participación ciudadana para presentar los avances de la propuesta y recoger observaciones de residentes, profesionales y representantes de instituciones públicas. La actualización contempla una revisión de las normas de uso de suelo, densidades habitacionales, espacios recreativos, áreas públicas y zonas de protección ambiental dentro del área de influencia de la Línea 1 del Metro.

Un modelo urbano vinculado al transporte

Un modelo urbano vinculado al transporte Durante la jornada, los equipos técnicos presentaron el concepto de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), un modelo de planificación urbana que busca concentrar viviendas, comercios, servicios y espacios públicos alrededor de los sistemas de movilidad. Este enfoque promueve zonas más caminables, accesibles y conectadas con el transporte público, con el objetivo de reducir la dependencia del automóvil y aprovechar mejor la infraestructura existente. Los especialistas explicaron que una planificación vinculada al transporte puede mejorar la calidad de vida de los habitantes al facilitar el acceso a servicios, generar espacios públicos funcionales y ordenar el crecimiento de la ciudad.

Participación de residentes y sectores técnicos

La consulta contó con la participación de moradores de comunidades ubicadas dentro del área de influencia del proyecto, además de arquitectos, ingenieros, abogados, economistas, ambientalistas y funcionarios públicos. Durante el encuentro, el equipo técnico explicó los alcances de la propuesta y recibió consultas relacionadas con los cambios previstos en la planificación urbana. El proceso estuvo encabezado por representantes del MIVIOT y la UCIP, entre ellos el arquitecto Ariel Arosemena, de la Dirección de Investigación Territorial del MIVIOT; el director general de la UCIP, arquitecto Luis Sosa; y la subdirectora de la entidad, arquitecta Chris Lam. También participaron especialistas de diseño urbano encargados de presentar los aspectos técnicos de la actualización.

¿Qué busca cambiar el Plan Parcial?