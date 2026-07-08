Diputado Neftalí Zamora: ‘No planeo estar en ninguna bancada de un partido político’

El diputado independiente Neftalí Zamora habla de su futuro en la Asamblea luego de su salida de la coalición Vamos.

Zamora dijo que no busca formar parte de la bancada de un partido tradicional, pero no renuncia a formar parte de comisiones permanentes.

“En este momento todavía estamos en conversaciones con otras bancadas, pero también estamos sobre todo tratando de prevalecer el derecho que tienen todos los diputados de poder permanecer en al menos una comisión”, declaró Zamora.

“No quiero adelantarme, pero no planeo estar en ninguna bancada de ningún partido político como tal. Todavía estamos en conversaciones respecto a si se ha conformado una bancada nueva, si no se hace eso es parte de lo que viene, pero todavía no quiero adelantar”, apuntó.

Zamora no se muestra cerrado a respaldar proyectos presentados por la bancada Vamos.

“Mi compromiso sigue intacto en materia de transparencia, en materia de lucha contra la corrupción”, declaró. “Esto únicamente es una salida dolorosa definitivamente, pero yo voy a seguir colaborando en todo lo que queda”.

Sobre la discusión en segundo debate del Reglamento Interno de la Asamblea, enfatizó que debe mantenerse que quienes no vayan, no cobren.