Arranca el Segundo Debate al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional

Este lunes 6 de julio arrancó el debate sobre las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional ante el pleno legislativo.

Se trata de un proyecto de ley que amalgama propuestas de las distintas bancadas legislativas y que fue una de las promesas hechas por el anterior presidente del Legislativo, Jorge Herrera, a cambio del apoyo de la Coalición Vamos a su candidatura. La promesa quedó cumplida a medias, con la iniciativa pasada en primer debate y presentada lista para ser discutida en el pleno.

Ahora, este proyecto de ley se convierte en la primera prueba de fuego para la nueva presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas del oficialista Realizando Metas (RM).

La discusión inició con la lectura del proyecto, que contempla cambios para castigar la inasistencia de los diputados, prevenir el nepotismo en las planillas de los diputados y garantizar la transparencia en la discusión de las comisiones, entre otros temas.

Luego de la lectura, se decretó un receso hasta el martes, cuándo el pleno se debe reanudar a las 3:30 de la tarde.

En la tarde, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) había confirmado que se discutiría el proyecto, haciendo referencia a su “acuerdo” con la presidenta Castañedas.

“Cumpliendo con el acuerdo institucional suscrito por nuestra Bancada de Diputados con la presidenta de la Asamblea Nacional, hoy continúa en el Pleno el debate de las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno. Desde el PRD reafirmamos nuestro compromiso de impulsar cambios que fortalezcan la transparencia, el orden y el funcionamiento de la Asamblea Nacional”, tuiteó la cuenta oficial del colectivo político.

Pero no todos los diputados apoyan la discusión de las reformas. El diputado Luis Eduardo Camacho, del oficialista Realizando Metas, reiteró sus objeciones al respecto.

“Yo he dicho que me parece absurdo que exista un grupo que permanentemente hable de la necesidad de reformar el reglamento interno, pero ni siquiera ellos se conocen el reglamento interno. A los panameños de a pie que están necesitando mayor cantidad de trabajo y trabajo, mejores salarios, ¿qué le quita o que le pone el que la Asamblea Legislativa reforme su reglamento interno? Nada. Hay temas más importantes para el país,” comentó Camacho. “Aquí lo que pasa que hay un grupo que ha tratado de satanizar el reglamento interno, hablando de inexistentes privilegios, por supuesto, pero además hablando cosas que el reglamento no dice. Para mí esa discusión de la reforma al reglamento es intrascendente para la mayoría de los panameños. Pero bueno, aquí hay partidos que queriendo quedar bien con todo el mundo, aceptaron la presión de los grupos de Vamos y absurdamente se discutió, se perdió, en mi opinión, tiempo discutiendo reformas del reglamento interno”, remató el diputado.