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Sistema Único de Registro de Beneficiarios Finales se restablece tras descartarse daños por ‘hackeo’

Según los resultados, no existe evidencia de afectación.
Según los resultados, no existe evidencia de afectación.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 07/07/2026 00:00

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El acceso a la plataforma digital del Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales (RUB) se restableció este lunes, luego de que la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) sufriera una alerta de ciberseguridad el pasado 2 de julio.

Según la Superintendencia, la apertura de la plataforma se da después de realizar las evaluaciones técnicas correspondientes con la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y los equipos especializados.

Los resultados arrojaron que no existe evidencia de afectación al sistema del RUB ni a la información contenida en él.

“La plataforma mantiene sus controles de seguridad reforzados y bajo monitoreo continuo, conforme a los protocolos institucionales establecidos”, se lee en un comunicado de la entidad.

La SSNF recomendó a los usuarios de la plataforma RUB actualizar su contraseña de acceso al ingresar nuevamente.

Adolfo Fábrega, admistrador general de la AIG confesó a La Estrella de Panamá que en el caso de RUB se trató de una alerta generada por el sistema de monitoreo.

Como medida preventiva, dijo, se suspendió temporalmente el servicio mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.

“Tras el análisis técnico, se determinó que no se trató de un ataque cibernético ni de un incidente que representara un riesgo inminente. En consecuencia, el servicio será restablecido de manera segura”, sostuvo.

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