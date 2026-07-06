Cláusulas abusivas disparan los reclamos en el sector inmobiliario

Las cláusulas abusivas en los contratos de compraventa de viviendas se mantienen como el principal motivo de queja de los consumidores contra las empresas inmobiliarias en Panamá. Así lo revelan estadísticas de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), que reportan 3,348 reclamaciones entre enero de 2020 y mayo de 2026, por un monto total de $205,270,281.59.

Según los datos institucionales, las cláusulas abusivas encabezan la lista con 885 quejas y una cuantía de $119,613,791.10. En segundo lugar se ubican las solicitudes de devolución de dinero, con 765 casos, seguidas por la falta de información (643), vicios ocultos (405), incumplimiento de contrato (306) y incumplimiento de garantía (225).

Las cifras evidencian que gran parte de los conflictos en el sector inmobiliario podrían evitarse si los compradores revisaran con mayor detenimiento las condiciones contractuales, solicitaran información completa del proyecto y aclararan todas sus dudas antes de firmar, considerando que en la mayoría de los casos se trata de la inversión más importante de sus vidas.

En el panorama general de quejas por actividad económica, las inmobiliarias se ubicaron entre los sectores con más reclamos. Entre enero y mayo de 2026 ocuparon el segundo lugar con 169 quejas, solo por detrás de los almacenes por departamentos (180).

Les siguieron las agencias de autos (134), comercios de electrodomésticos y equipos electrónicos (107), venta de celulares (65), venta de autos usados (63), talleres de reparación de autos (50), eventos artísticos (47), hoteles o planes vacacionales (41) y servicios de televisión por cable (41).

Durante los primeros cinco meses de 2026, la Acodeco recibió 1,387 quejas por un monto de $13,989,119.61, y logró resolver 728 casos a favor de los consumidores, recuperando $6,922,321.36. De mantenerse esta tendencia, las reclamaciones podrían superar las 1,600 al cierre del primer semestre del año.

En un balance más amplio, entre 2006 y mayo de 2026, la institución ha recibido 61,085 quejas por un monto total de $870,119,818.40, y ha resuelto 45,287 casos a favor de los consumidores, recuperando $474,377,767.64.

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi, destacó que la compra de una vivienda es, para la mayoría de las familias, la inversión más importante de su vida, por lo que insistió en la necesidad de leer cuidadosamente cada cláusula del contrato, solicitar todas las aclaraciones necesarias y exigir que las condiciones ofrecidas queden establecidas por escrito.

Asimismo, reiteró que cuando un proveedor incumpla lo pactado o incluya cláusulas que afecten los derechos del consumidor, los afectados pueden acudir a la Acodeco para presentar sus reclamaciones.