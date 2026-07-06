Mirelis Espinosa: La estratega panameña que enseña a las mujeres a vender sin miedo

Hablar de ventas, liderazgo y dinero todavía genera resistencia en muchas personas, especialmente entre las mujeres. Sin embargo, para la licenciada Mirelis Espinosa, estratega comercial, mentora y especialista en ventas y educación financiera, estos temas representan herramientas capaces de transformar vidas y abrir oportunidades. En entrevista con La Estrella de Panamá, Espinosa compartió cómo una habilidad que descubrió desde niña terminó convirtiéndose en una carrera de más de 19 años, con experiencia en 11 países, liderazgo y una plataforma que hoy impulsa a cientos de mujeres a desarrollar su potencial profesional.

Abrirse camino sin pedir permiso

Aunque actualmente es reconocida como referente en ventas, Espinosa asegura que nunca planificó dedicarse a esta profesión. Recuerda que desde muy pequeña vendía lo que le sobraba de la merienda durante el recreo, sin imaginar que años después esa habilidad definiría su vida. Su verdadera conexión con las ventas llegó mientras estudiaba Turismo, cuando comenzó a atender visitantes y comprendió que el éxito no estaba únicamente en ofrecer un servicio, sino en entender a las personas. “Me enganché con el hecho del servir, me enganché con el hecho de entender que a través de lo que yo hacía estaba haciendo felices a las personas”, expresó. Su paso por la industria de los seguros terminó de convencerla. Allí descubrió que quienes sabían vender también tenían mayores oportunidades de crecimiento profesional y económico. Y es que, para la licenciada Mirelis construir una carrera en un entorno tradicionalmente dominado por hombres representó uno de sus mayores desafíos. Con apenas 21 años, comenzó a trabajar en mercados internacionales donde, asegura, el liderazgo femenino aún enfrentaba importantes barreras. Lejos de dejarse limitar por esa realidad, decidió concentrarse en prepararse constantemente y dejar que sus resultados hablaran por ella. “Lo hice sin pedir permiso y siendo muy fiel a aprender, porque al final del camino la venta está viva y dependiendo de la industria en la que te muevas tú tienes que estar constantemente estudiando y aprendiendo”, afirmó. Para Espinosa, el liderazgo no se conquista reclamando espacios, sino demostrando capacidad, compromiso y resultados.

El dinero como una herramienta de libertad

Su experiencia profesional la llevó a trabajar en 11 países distintos, un recorrido que, asegura, le enseñó una de las lecciones más importantes de su carrera. Antes de vender un producto o desarrollar una estrategia comercial, entendió que debía conocer la cultura, la economía y la realidad de cada mercado. “Ellos no se tienen que adaptar a mí; yo los tengo que entender porque yo soy la que vine a servir”, señaló. Considera que la humildad para aprender y la disposición para escuchar fueron claves para construir relaciones sólidas con clientes de distintos países. Además de las ventas, ha enfocado gran parte de su trabajo en promover la educación financiera, especialmente entre las mujeres. A su juicio, muchas aún sienten temor de hablar de dinero porque crecieron cuestionando su propio valor. “Si tú dudas de tu valor, tú no te vas a atrever a vender nada”, explicó. Por ello insiste en que aprender sobre finanzas no solo mejora la economía personal, sino que también ofrece independencia para tomar decisiones. “Saber de dinero, entender cómo funciona el dinero, saber hacer un presupuesto, entender cómo ahorrar, qué cantidad, dónde invertir y cómo gestionar tu dinero te permite tener libertad”, afirmó.

Un escenario que marcó su vida

Entre los momentos más importantes de su carrera destaca su participación como conferencista TEDx. Más allá del reconocimiento profesional, recuerda aquella experiencia como un momento profundamente familiar. Ver a su hija observándola desde el público, junto a sus padres y a su esposo, convirtió aquella conferencia en uno de los instantes más significativos de su vida. “Fue darme la oportunidad de que mi historia y mi experiencia pudieran transformarse en un mensaje que trascienda, que impacte otras vidas ”, recordó. Aunque suele ser consultada sobre cómo logra combinar su vida profesional con la familiar, Espinosa asegura que dejó de perseguir el equilibrio perfecto. Hoy prefiere hablar de armonía. “Yo dejé de buscar equilibrio y empecé a buscar armonía: sentirme bien en lo que estoy haciendo, cuando lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y en presente”, comentó. Esa filosofía, afirma, le ha permitido desempeñar cada uno de sus roles con mayor tranquilidad y plenitud. Para quienes aspiran a liderar, Espinosa considera indispensable desarrollar habilidades que van mucho más allá de dirigir equipos. Aprender a vender, comunicar con autenticidad, comprender las finanzas y fortalecer el liderazgo personal son, según ella, competencias esenciales para cualquier mujer. “Es súper importante aprender del liderazgo, porque no es solamente liderar una empresa o liderar una familia,es liderarte a ti y es entender que tu entorno se impacta de ti”, aseguró.

Un legado de libertad y oportunidades

Al hablar del futuro, para la licenciada Mirelis no es cifras de ventas ni reconocimientos profesionales. Lo que espera dejar es un legado de mujeres más seguras, más libres y convencidas de su propio valor. “Es el legado que quiero dejar, un legado de tú eres capaz, aquí están las herramientas,toma disciplina, toma compromiso, toma acción, pero tú puedes”, expresó. También insiste en cambiar la percepción que muchas personas tienen sobre las ventas. “Vender no es quitarle el dinero a nadie (...) vender es servir, servir es entregar lo mejor de tu ser, lo mejor de tu producto, dando lo mejor de ti, viviendo el liderazgo, comunicando efectivamente y sobre todo transformando tu calidad de vida” , concluyó.