Mirelis Espinosa: La estratega panameña que enseña a las mujeres a vender sin miedo

Aunque actualmente es reconocida como referente en ventas, Espinosa asegura que nunca planificó dedicarse a esta profesión. Recuerda que desde muy pequeña vendía lo que le sobraba de la merienda durante el recreo, sin imaginar que años después esa habilidad definiría su vida. Su verdadera conexión con las ventas llegó mientras estudiaba Turismo, cuando comenzó a atender visitantes y comprendió que el éxito no estaba únicamente en ofrecer un servicio, sino en entender a las personas. 'Me enganché con el hecho del servir, me enganché con el hecho de entender que a través de lo que yo hacía estaba haciendo felices a las personas', expresó.Su paso por la industria de los seguros terminó de convencerla. Allí descubrió que quienes sabían vender también tenían mayores oportunidades de crecimiento profesional y económico. Y es que, para la licenciada Mirelis construir una carrera en un entorno tradicionalmente dominado por hombres representó uno de sus mayores desafíos. Con apenas 21 años, comenzó a trabajar en mercados internacionales donde, asegura, el liderazgo femenino aún enfrentaba importantes barreras.Lejos de dejarse limitar por esa realidad, decidió concentrarse en prepararse constantemente y dejar que sus resultados hablaran por ella. 'Lo hice sin pedir permiso y siendo muy fiel a aprender, porque al final del camino la venta está viva y dependiendo de la industria en la que te muevas tú tienes que estar constantemente estudiando y aprendiendo', afirmó. Para Espinosa, el liderazgo no se conquista reclamando espacios, sino demostrando capacidad, compromiso y resultados.