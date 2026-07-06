Camacho sobre Vamos y las comisiones: ‘Ellos escogieron su esquina’

Consenso o votación. La composición de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional se debate esta semana entre las bancadas legislativas. De no lograrse consenso, podría pasar a votación la próxima semana.

“A mí me gustaría que eso se diera esta misma semana, pero si no se da esta semana, máximo la otra. Si no, yo creo que debemos irnos al método que no es tradicional, porque se ensayó el periodo pasado, donde ciertas comisiones fueron a elección ante el pleno de la Asamblea y se acabó”, manifestó el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho.

La votación probablemente favorecería al grupo oficialista el cual, en alianza con las bancadas de los partidos Cambio Democrático (CD), Partido Revolucionario Democrático (PRD) y la Bancada Mixta, eligieron cómodamente a su candidata, Shirley Castañedas, como presidenta del Legislativo con 42 de los 71 votos posibles.

“Lo raro sería que estos mismos grupos que nos pusimos de acuerdo para esto, no nos pongamos de acuerdo también para las comisiones. Los que no estuvieron en esa conversación son los que tendrán que ver de acuerdo a las cuotas que le corresponde cada porcentaje de acuerdo a su membresía,” resaltó el diputado oficialista.

La bancada de la Coalición Vamos debe ahora negociar desde la minoría para asegurar posiciones claves en las comisiones. Camacho ya prevé oposición en puntos claves y se encuentra dispuesto a llamar a elecciones rápidamente de no lograrse consenso. “Para este tipo de conversaciones uno tiene que estar dispuesto a llegar a acuerdo. Hay gente que no le gusta llegar a acuerdos, así que para qué perder tiempo. Sabemos que hay gente que va a ponerse intransigente, sencillamente hagamos la elección y los votos son los que van a hablar,” opinó el diputado. “Ellos escogieron su esquina. Uno toma decisiones y asume las consecuencias de sus decisiones”.

El diputado Jorge Bloise, de la Coalición Vamos, espera que puedan obtener la presidencia de algunas comisiones claves, aunque reconoce el duro camino por delante.

“Nosotros tenemos nuestras aspiraciones, tendremos que buscar las alianzas con las diferentes bancadas para poder lograr el cometido. Lo que queremos buscar dentro los próximos 10 días, que es un poco tal vez lo que entre bancadas se ha manifestado, es que queden conformadas y nosotros vamos a buscar presidencia en unas comisiones”, aseguró Bloise. “Sabemos que va a ser difícil porque no hay una alianza en estos momentos natural como lo fue el año pasado donde habían 36 votos. Al final nosotros queremos presidir comisiones como Educación, Salud, tenemos comisiones importantes como Gobierno, como Credenciales. Tenemos conversado también en los próximos días para ver cómo hacemos la alianza con las otras bancadas y conseguir la mayoría de los votos”, acotó. El diputado enfatizó que es importante que la Asamblea no se paralice mientras se conforman las comisiones, y que se siga avanzando con la discusión de proyectos y anteproyectos de ley.

El proyecto bandera de Bloise es el que contempla las reformas a la Ley Orgánica de Educación. El diputado asegura que el texto es el resultado del consenso entre distintos sectores, incluyendo los gremios docentes. Pero reconoce que el gran ausente en la discusión ha sido el Ministerio de Educación (Meduca). Por su parte, el Meduca también se prepara para presentar una nueva Ley de Educación.

Otra facción legislativa que espera preservar su espacio en las comisiones es la bancada de Seguimos.

“Todos esperamos que haya una participación equitativa de todos los sectores, de todos los diputados que representamos a diferentes personas en este país, que haya balance y que los presidentes de las juntas directivas de estas comisiones estén dispuestos a poner en la mesa todos los anteproyectos para que puedan ser prohijados y ya pues en primer debate se verá cuál es el futuro de cada uno”, declaró la diputada Grace Hernández, de Seguimo. “Nuestra prioridad en este momento es que se respete nuestra participación y tenemos fe de que así va a ser. Nosotros tenemos nuestros espacios ganados por los números, la fórmula que se tiene que trabajar y lo que queremos es que se cumpla”, concluyó.