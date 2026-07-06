Nueva falla en Cobre Panamá provocó colapso eléctrico hasta México, revela reporte internacional

Los argumentos defensivos de la empresa Cobre Panamá quedaron técnicamente desarmados. Un informe preliminar emitido por el Ente Operador Regional (EOR) del Mercado Eléctrico de Centroamérica confirmó que una nueva falla originada en la central eléctrica de la mina, ubicada en Donoso, provincia de Colón, provocó un severo evento en cascada que desestabilizó el Sistema Eléctrico Regional (SER) y cortó el suministro energético en la frontera mexicana.De acuerdo con el documento oficial del organismo regional, los hechos ocurrieron el pasado viernes 3 de julio de 2026 a las 8:58 horas CST (9:58 a.m. hora de Panamá).La incidencia comenzó con la pérdida súbita de 131 MW de generación en la planta de Cobre Panamá. Esta desconexión masiva de potencia generó un desbalance inmediato entre la carga y la generación en todo el país, haciendo desplomar la frecuencia eléctrica regional a un mínimo crítico cercano a los 59.14 Hz.