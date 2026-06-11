Vamos podría perder representación en comisiones legislativas claves

La coalición Vamos pierde dos miembros, lo que se traduciría en una menor presencia en comisiones legislativas y añade un nuevo panorama de cara al nuevo período legislativo y la elección del próximo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional.

De acuerdo a los artículos 42 y 43 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, las comisiones deben garantizar la representación proporcional de la minoría. Pueden ser elegidas mediante consenso, y si no se logra consenso se eligen mediante una votación utilizando un cociente de elección (número total de diputados dividido por el número de miembros en la comisión). Luego, los diputados votan por los comisionados y todos los que obtengan un número de votos mayor al cociente son electos, si quedan puestos por llenar se designa a quien tenga más votos.

¿Cómo se traduce eso en términos prácticos?

Veamos por ejemplo la Comisión de Presupuesto que tiene 15 comisionados. Hay 71 diputados en la Asamblea Nacional, por lo que el cociente es 4.73. A cada bancada le corresponde un número de diputados que se calcula dividiendo el número de diputados de cada bancada entre el cociente. Como Vamos tenía inicialmente 20 diputados , de acuerdo al listado de asistencia oficial de la Asamblea, le correspondían 4 comisionados.

Tras las salidas previas de los diputados Betserai Richards, Carlos Saldaña y Manuel Cheng, se suman ahora las renuncias de Neftalí Zamora y Manuel Samaniego (quienes precisamente ocupaban puestos en la Comisión de Presupuesto), por lo que quedan con 15 diputados. Esto quiere decir que le corresponderían 3 puestos en la comisión (15 entre 4.73).

”A este momento no he hecho los cálculos, pero nosotros vamos a seguir de frente y vamos a aspirar. No descarto la posibilidad de que nosotros aspiremos a la presidencia de la Asamblea”, manifestó Zúñiga este jueves en la Asamblea al ser cuestionado sobre el tema. “A veces pasa esto en las mejores familias y yo creo que si ellos tomaron esa decisión, es la decisión que más les conviene a ellos y nosotros lo único que debemos hacer es respetarla. Yo creo que entre más podamos trabajar cohesionados como equipo, como grupo, es lo importante”, añadió.

Para el presidente de la bancada, la coalición no se debilita con esta salida y enfatiza que lo más importante es no traicionar los principios que los representan y por los que fueron electos.

Por el momento, no se sabe dónde terminarán Zamora y Samaniego, si se unen a la bancada Mixta o a otra bancada legislativa. Tampoco se sabe cómo emitirán sus votos, ni con quien harán alianzas. Pero lo cierto es que su salida redibuja el escenario político dentro de la Asamblea y se puede traducir en una menor representación dentro de las comisiones.