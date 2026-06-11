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Política

Vamos podría perder representación en comisiones legislativas claves

El presidente de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga.
El presidente de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga.
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 12/06/2026 00:00
La renuncia de dos diputados de la coalición redibuja el panorama político dentro del Órgano Legislativo. El presidente de la bancada asegura que se mantienen fuertes y que no piensan traicionar los valores por los cuáles fueron electos

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La coalición Vamos pierde dos miembros, lo que se traduciría en una menor presencia en comisiones legislativas y añade un nuevo panorama de cara al nuevo período legislativo y la elección del próximo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional.

De acuerdo a los artículos 42 y 43 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, las comisiones deben garantizar la representación proporcional de la minoría. Pueden ser elegidas mediante consenso, y si no se logra consenso se eligen mediante una votación utilizando un cociente de elección (número total de diputados dividido por el número de miembros en la comisión). Luego, los diputados votan por los comisionados y todos los que obtengan un número de votos mayor al cociente son electos, si quedan puestos por llenar se designa a quien tenga más votos.

¿Cómo se traduce eso en términos prácticos?

Veamos por ejemplo la Comisión de Presupuesto que tiene 15 comisionados. Hay 71 diputados en la Asamblea Nacional, por lo que el cociente es 4.73. A cada bancada le corresponde un número de diputados que se calcula dividiendo el número de diputados de cada bancada entre el cociente. Como Vamos tenía inicialmente 20 diputados , de acuerdo al listado de asistencia oficial de la Asamblea, le correspondían 4 comisionados.

Tras las salidas previas de los diputados Betserai Richards, Carlos Saldaña y Manuel Cheng, se suman ahora las renuncias de Neftalí Zamora y Manuel Samaniego (quienes precisamente ocupaban puestos en la Comisión de Presupuesto), por lo que quedan con 15 diputados. Esto quiere decir que le corresponderían 3 puestos en la comisión (15 entre 4.73).

”A este momento no he hecho los cálculos, pero nosotros vamos a seguir de frente y vamos a aspirar. No descarto la posibilidad de que nosotros aspiremos a la presidencia de la Asamblea”, manifestó Zúñiga este jueves en la Asamblea al ser cuestionado sobre el tema. “A veces pasa esto en las mejores familias y yo creo que si ellos tomaron esa decisión, es la decisión que más les conviene a ellos y nosotros lo único que debemos hacer es respetarla. Yo creo que entre más podamos trabajar cohesionados como equipo, como grupo, es lo importante”, añadió.

Para el presidente de la bancada, la coalición no se debilita con esta salida y enfatiza que lo más importante es no traicionar los principios que los representan y por los que fueron electos.

Por el momento, no se sabe dónde terminarán Zamora y Samaniego, si se unen a la bancada Mixta o a otra bancada legislativa. Tampoco se sabe cómo emitirán sus votos, ni con quien harán alianzas. Pero lo cierto es que su salida redibuja el escenario político dentro de la Asamblea y se puede traducir en una menor representación dentro de las comisiones.

Jorge Bloise y la carta

Esta semana se filtró una carta en la que excandidatos de Vamos pedían que se revisara la continuidad de Zamora, Samaniego y Jorge Bloise dentro del colectivo, cuestionando que se salieran de la línea de la bancada en votaciones claves. Dos de esos tres diputados han renunciado a la coalición. De acuerdo al comunicado de Vamos, la salida de Zamora y Samaniego responde a traslados de partida aumentando el presupuesto de la Asamblea que aprobaron dentro de la comisión.

El presidente de la bancada niega que la carta tuviera nada que ver con la decisión.

”He visto a varios que supuestamente están en esa carta negándola. Entonces no quiero entrar a discutir sobre esa carta porque evidentemente hay quienes ya están diciendo yo no firmé y están utilizando su nombre sin consentimiento. Las renuncias han sido producto del comunicado que hoy emite la Junta Directiva frente a una decisión puntual dentro de la Comisión de Presupuesto y está totalmente alejada a la carta que se filtró ayer”, rebatió Zúñiga.

Sobre el caso de Bloise y su futuro dentro de la bancada, negó que hubiera algún otro procedimiento contra otro miembro de la bancada.

Presidencia de la Asamblea

En el último período legislativo, Vamos votó a favor de la postulación de Jorge Herrera a la presidencia, aportando votos claves para su elección. A cambio, pidieron que se comprometiera con cambios como reformas al reglamento interno de la Asamblea, compromisos que consideran no fueron cumplidos en su totalidad.

Herrera busca ahora la reelección, y ya se reunió con los miembros de Vamos quienes deben ahora decidir si le brindan su apoyo, van con candidato propio y apoyan una tercera opción.

“Nosotros lo escuchamos a él el miércoles, como vamos a escuchar a todas las fuerzas políticas de la Asamblea. No descartamos ir con candidato propio. Creo que esa es la opción número uno que nosotros vamos a plantear”, declaró Zúñiga. “Pero dentro de todo eso hay que valorar la realidad política de la Asamblea Nacional y cómo se van a mover las fuerzas políticas. Si aquí vamos a estar todos los días tirándonos puñetes, patadas, eso no lo que no es lo que quiere una ciudadanía de la Asamblea”, concluyó.

El diputado culminó hablando sobre las prioridades de Vamos para el próximo período legislativo.

“La Asamblea tiene un presupuesto muy abultado, a día de hoy no se saben qué funcionarios pertenecen a qué despacho ni a qué instituciones, hay oficinas VIP, entonces creo que si nosotros llamamos y hacemos un proceso de reflexión, es importante poder fortalecer la institucionalidad de la Asamblea, que se transparenten las planillas, que tengamos un reglamento interno que verdaderamente represente la necesidad de nuestra población con respecto a lo que esperan de un diputado dentro de la Asamblea Nacional. Nosotros aspiramos como bancada que se discutan las leyes anticorrupción que no se han podido discutir en tres años”, concluyó.

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