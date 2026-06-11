Vamos podría perder representación en comisiones legislativas claves

Esta semana se filtró una carta en la que excandidatos de Vamos pedían que se revisara la continuidad de Zamora, Samaniego y Jorge Bloise dentro del colectivo, cuestionando que se salieran de la línea de la bancada en votaciones claves. Dos de esos tres diputados han renunciado a la coalición. De acuerdo al comunicado de Vamos, la salida de Zamora y Samaniego responde a traslados de partida aumentando el presupuesto de la Asamblea que aprobaron dentro de la comisión. El presidente de la bancada niega que la carta tuviera nada que ver con la decisión.'He visto a varios que supuestamente están en esa carta negándola. Entonces no quiero entrar a discutir sobre esa carta porque evidentemente hay quienes ya están diciendo yo no firmé y están utilizando su nombre sin consentimiento. Las renuncias han sido producto del comunicado que hoy emite la Junta Directiva frente a una decisión puntual dentro de la Comisión de Presupuesto y está totalmente alejada a la carta que se filtró ayer', rebatió Zúñiga.Sobre el caso de Bloise y su futuro dentro de la bancada, negó que hubiera algún otro procedimiento contra otro miembro de la bancada.