Comisión de Credenciales aprueba en primer debate reformas al Reglamento Interno

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales aprobó en primer debate las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, uno de los procesos más sensibles desde la instalación del Legislativo tras las elecciones de 2024.

La aprobación se en un contexto marcado por aplazamientos previos en la discusión y largas negociaciones entre bancadas, lo que ha retrasado su trámite legislativo. Sin embargo, la propuesta entra ahora en una fase nueva de cara a su discusión en el pleno.

La comisión, conformada por los diputados Joan Guevara, Dana Castañeda y Ariel Vallarino, del partido Realizando Metas; Benicio Robinson y Arquesio Arias, del Partido Revolucionario Democrático; Yamireliz Chong y Augusto Palacios, de la coalición Vamos; Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos; y José Luis Varela, del Partido Panameñista, aprobó por mayoría, con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, un total de 37 artículos como parte del nuevo proceso de reformas.

Con el respaldo mayoritario de los comisionados, el proyecto introduce cambios como la prohibición de nombramientos de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, la ampliación de los tiempos de debate y la obligatoriedad de transmitir las sesiones legislativas.

Además, se establece que la Comisión de Presupuesto deberá sesionar siempre de forma pública, reforzando los mecanismos de fiscalización sobre el manejo de los recursos del Estado.

Las reformas también fijan un plazo máximo de tres días, tras la instalación de una nueva legislatura, para conformar la junta directiva, con el objetivo de evitar retrasos como el ocurrido en el periodo anterior, cuando este proceso se extendió por más de un mes y paralizó la actividad legislativa.

En materia de control político, se dispone que, durante las citaciones a ministros de Estado, estos deberán continuar su comparecencia y responder el cuestionario aprobado, incluso si se rompe el quórum.

Finalmente, se incorporan medidas de transparencia que obligan a las comisiones a reunirse semanalmente y a publicar sus actas en un plazo no mayor de 72 horas después de cada sesión.