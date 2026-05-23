Juan Pablo Guanipa: ‘Seguiremos denunciando lo que ocurra contra los venezolanos’

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa pidió este sábado 23 de mayo la liberación de los presos políticos en Venezuela.

“Una sola hora detenido sin haber cometido ningún delito es una aberración, es una barbaridad. Corresponde seguir dando la pelea hasta que consigamos la democracia y la libertad. Se requiere una reconstrucción nacional”, afirmó Guanipa, al recordar que se cumple un año de su detención. Actualmente goza de libertad plena, aunque inicialmente salió de prisión con restricciones, tras permanecer nueve meses encarcelado.

Guanipa además sostuvo que la transición hacia la democracia requiere la aplicación de la justicia. “Cuando se han cometido crímenes de lesa humanidad, no se puede hablar de dejar las cosas así. Hay que hacer un proceso judicial para que lleguemos a una definición respecto a eso. No digo que, frente a algunas cosas menores, pueda haber ciertos olvidos, pero en lo que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad y los profundos casos de corrupción, debe haber una respuesta por parte de la justicia”, agregó.

El dirigente opositor añadió que, aunque mantiene la esperanza de regresar a su ciudad, Maracaibo, entiende que todavía no existen las condiciones para hacerlo. “Vamos a seguir denunciando cualquier situación que se presente contra nuestros nacionales en Venezuela”, prometió.