Trump anuncia negociaciones avanzadas para acuerdo de paz con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que se encuentra en negociaciones avanzadas para concretar un acuerdo de paz relacionado con Irán, en coordinación con varios líderes de Oriente Medio y otras naciones aliadas.

El inquilino de la Casa Blanca dejó entrever que el estrecho de Ormuz, bloqueado desde el pasado 28 de febrero por la ofensiva estadounidense e israelí, podría estar reabierto.

A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump informó que sostuvo una “conversación muy productiva” desde el Despacho Oval de la Casa Blanca con representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin.

Según el mandatario estadounidense, las conversaciones giraron en torno a “todo lo relacionado con un Memorando de Entendimiento sobre la PAZ” con la República Islámica de Irán..

“Un acuerdo ya ha sido negociado en gran medida, sujeto a su formalización final, entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los distintos países antes mencionados”, añadió Trump en su mensaje de Truth Social.

El presidente estadounidense además informó que, por separado, tuve una llamada con el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, de Israel, la cual igualmente salió ‘muy bien’, según sus palabras.

“Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, y serán anunciados en breve. Además de muchos otros elementos del acuerdo, el estrecho de Ormuz será reabierto”, concluyó en su mensaje.

De acuerdo a la cadena catarí Al Jazeera, los términos del acuerdo serían los siguientes: el cese inmediato de las hostilidades, la descongelación de activos iraníes en el extranjero, y el compromiso de abordar el futuro del programa nuclear de Irán en un plazo de 30 días prorrogables para ambas partes.