Nueva ley de turismo en Panamá delega desarrollo a municipios

La ley determina que la certificación tendrá una vigencia inicial de cinco años, sujeta a evaluaciones anuales obligatorias por parte de la ATP. El artículo 23 advierte que el sello se revocará de inmediato por el deterioro de los estándares de calidad, la falta de entrega de informes de rendición de cuentas o por fallas de transparencia, lo que suspenderá automáticamente la transferencia de los recursos asociados. El proponente de la iniciativa, el diputado Zúñiga, defendió la necesidad de descentralizar el turismo para beneficiar a las poblaciones del interior del país que poseen potencial, pero que quedan excluidas de los circuitos comerciales tradicionales.A nivel institucional, el control del programa quedará en manos de un nuevo <b>Consejo Nacional de Desarrollo Turístico y Patrimonial</b>, presidido por el administrador de la ATP e integrado por los ministros de Cultura, Ambiente, Economía y Finanzas, Comercio e Industrias, además de representantes de los municipios, comarcas y la empresa privada, cuyos miembros ejercerán cargos <i>ad honorem</i>. El Ejecutivo cuenta con <b>un plazo de seis meses para reglamentar la ley</b> y aprobar el Plan Estratégico Nacional que definirá el futuro operativo y la autogestión de las comunidades rurales e indígenas que aspiren a ser declaradas 'Paraísos del Istmo'.