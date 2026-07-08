Nueva ley de turismo en Panamá delega desarrollo a municipios

La Ley 541 de 2026, que crea el Programa Nacional de Desarrollo Turístico y Patrimonial denominado “Paraísos del Istmo”, entró en vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial 30562 del 7 de julio. La normativa, propuesta por el diputado independiente Roberto Zúñiga, busca delegar en los gobiernos locales, comunidades organizadas y el sector privado la identificación y promoción de destinos con valor cultural, histórico y ambiental.

A pesar de que el discurso oficial presenta la ley como una herramienta para generar empleo y emprendimiento en regiones con poca inversión histórica, el texto promulgado no establece la asignación de recursos económicos o partidas presupuestarias fijas para los municipios ni congresos comarcales.

En su lugar, el artículo 25 de la ley establece que los proyectos turísticos locales se financiarán prioritariamente con los fondos de Turismo y Cultura que ya contemplaba la Ley de Descentralización. Además, dependerán de un porcentaje del presupuesto de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) que todavía se fijará mediante reglamentación.

Lo anterior significa que —en la práctica— los gobiernos locales deberán restar recursos a sus planificaciones vigentes de infraestructura comunitaria para asumir el costo de las obras, el paisajismo y el mantenimiento exigido por el nuevo programa nacional.

Para que una comunidad reciba la certificación y use la marca oficial del Estado, los alcaldes y presidentes de congresos comarcales tienen que estructurar costosos expedientes. Entre las exigencias se incluyen: