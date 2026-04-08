Reforma a la ley de descentralización avanza con cambios en el uso de los fondos en los gobiernos locales

La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó este miércoles 8 de abril, en primer debate, el proyecto de ley No. 313, que reforma la Ley No. 37 de 2009 sobre descentralización de la administración pública.

La iniciativa, que contó con la participación de alcaldes, representantes de corregimiento y diputados, fue avalada artículo por artículo y ahora pasará a segundo debate en el pleno legislativo.

Uno de los cambios más relevantes del proyecto establece que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá transferir la totalidad de los fondos de descentralización a los gobiernos locales, en lugar de hacerlo de forma parcial como ocurre actualmente.

El anteproyecto fue presentado en agosto de 2025 y previamente analizado en una subcomisión antes de llegar a esta fase. Durante la discusión, el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, destacó la labor de los gobiernos locales y expresó su respaldo a una normativa que beneficie a las comunidades.

“Vamos a apoyar una ley que sea justa para los gobiernos locales”, afirmó Herrera, quien también subrayó que los alcaldes y representantes trabajan sin horarios definidos y son clave para atender las necesidades del interior del país.

En el debate también participó la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, en representación de la Asociación de Alcaldes de Panamá, quien señaló la importancia de fortalecer esta normativa en beneficio de las comunidades.

Por parte del MEF, la subsecretaria general, Ana Matilde Amado, reiteró que la entidad no tiene la facultad de bloquear iniciativas legislativas y que su rol ha sido aportar una opinión técnica al proyecto.

Amado indicó que el ministerio ya elaboró un informe detallado, entregado en septiembre de 2025, y que actualmente se afinan observaciones finales tras revisar las modificaciones propuestas por diputados y autoridades locales. Dicho documento, que incluye un análisis artículo por artículo, será remitido en los próximos días a la comisión.

La funcionaria enfatizó que el objetivo del MEF es contribuir al consenso. “Lo principal es escuchar todas las partes y crear acuerdos, no estamos para bloquear ni oponernos a una iniciativa de ley”, puntualizó.

Con esta aprobación en primer debate, la reforma a la ley de descentralización avanza en el proceso legislativo, con miras a redefinir la asignación de recursos y fortalecer la gestión de los gobiernos locales en Panamá.