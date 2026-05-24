Monseñor Ulloa expresa su apoyo a María Corina Machado: ‘seguimos caminando con ustedes’

La noche del sábado, el arzobispo metropolitano de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, sostuvo un encuentro con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, en el que reafirmó la cercanía de la Iglesia y del pueblo panameño con la realidad de Venezuela y su diáspora.

“Para nosotros como iglesia y país, esta noche es especial. Panamá y Venezuela no son pueblos extraños. Nos une la historia, la fe y el cariño, y también las heridas compartidas de nuestros pueblos latinoamericanos”, expresó Ulloa, recordando que desde hace años la Iglesia panameña ha acompañado el dolor y la esperanza de las familias venezolanas que han llegado al país en busca de seguridad y estabilidad.

El monseñor destacó que Panamá ha sido testigo de lágrimas, historias de separación e incertidumbre, pero también de la fortaleza y la fe del pueblo venezolano.

“Hoy queremos reiterarles algo que nace del corazón de nuestra iglesia y del país: ustedes, este país, es su casa”, afirmó.

Dirigiéndose a Machado, Ulloa reconoció el valor de quienes no renuncian a la esperanza de una Venezuela reconciliada, libre y humana. En ese contexto evocó la figura del doctor José Gregorio Hernández, símbolo de sencillez, solidaridad y servicio a los pobres: “Él representa lo mejor de Venezuela, la capacidad de sanar conciencias con amor y pasión”.

El arzobispo subrayó que los pueblos se levantan cuando conservan su alma y ponen a Dios en el centro de su caminar, acompañando a enfermos, migrantes y familias separadas.

“Desde Panamá, seguimos caminando con ustedes, rezando por Venezuela. Seguimos creyendo que ningún sufrimiento es eterno cuando un pueblo conserva la esperanza”, dijo.

Ulloa reiteró que Panamá seguirá siendo tierra de acogida, fraternidad y esperanza para los venezolanos: “A Venezuela le han podido robar muchas cosas, menos la esperanza”.