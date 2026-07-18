IMA anuncia agroferias este lunes 20 y martes 21 de julio: conoce los puntos de ventas

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este lunes 20 y martes 21 de julio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario de agroferias del IMA de la próxima semana

Para el lunes 20 y martes 21 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 20 DE JULIO

-Coclé: Casa comunal de Calabaza en Las Lomas en el distrito de La Pintada.

-Panamá Oeste: Casa comunal de El Líbano en el distrito de Chame.

-Chiriquí: Áreas verdes Héctor Gallego en Volcán en el distrito de Tierras Altas.

MARTES 21 DE JULIO

-Coclé: Casa local de Guayabo en Tulú en el distrito de Penonomé.

-Herrera: Plaza 3 de noviembre en La Arena en el distrito de Chitré.

-Panamá Este: Parque de Las Margaritas en el distrito de Chepo.

-Veraguas: La placita de Mojarás en el distrito de Calobre y en la Cancha techada de El Higo en el distrito de La Mesa.

-Panamá Oeste: Casa comunal de Nuevo Paraíso en el Cirí de Los Sotos en el distrito de Capira.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Burarí en el distrito de Kankintú y en la comunidad de Cerro Otoe en Hato Culantro en el distrito de Kankintú.

-Colón: Beras Plaza a un costado de Banco General en Sabanitas en el distrito de Colón.

-Chiriquí: Gimnasio de Los Naranjos en el distrito de Boquete.