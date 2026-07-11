IMA anuncia agroferias este lunes 13 y martes 14 de julio: conoce los puntos de venta

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este lunes 13 y martes 14 de julio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario de agroferias del IMA de la próxima semana

Para el lunes 13 y martes 14 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 13 DE JULIO

-Coclé: Parque 15 de enero en Antón cabecera en el distrito de Antón.

-Panamá Oeste: Junta comunal de Obaldia en el distrito de La Chorrera y en la Cancha techada de Barriada Panamá en Veracruz en el distrito de Arraiján.

-Darién: Plaza Aruba en Metetí en el distrit de Pinogana.

MARTES 14 DE JULIO

-Colón: Parque central del corregimiento de El Guabo en el distrito de Chagres.

-Chiriquí: Cancha comunal de Canta Gallo en el distrito de Alanje.

-Panamá: Estacionamientos del Cai en San Francisco en el distrito de Panamá.

-Coclé: Cancha de la Barriada El Carmen en Pocrí en el distrito de Aguaudlce.

-Herrera: Parque central de Llano La Cruz en el distrito de Parita.

-Panamá Este: Agua Buena y Pavita en El Llano en el distrito de Chepo.

-Veraguas: Casa comunal de Llano Grande en el distrito de La Mesa y en los predios del CEBG en Río Luis en el distrito de Santa Fe.

-Panamá Oeste: Cancha techada de baloncesto de Nueva Gorgona en el distrito de Chame.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Coclesito en Guariviara en el distrito de Jirondai y en la comunidad de Alto Caballero en el distrito de Munä.