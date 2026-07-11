Capturan en Panamá a sospechoso buscado en China por un presunto fraude de más de $275 millones

Un ciudadano de nacionalidad china, requerido por las autoridades judiciales de la República Popular China mediante una Notificación Roja de Interpol con fines de extradición, fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional en el corregimiento de Calidonia, como parte de las acciones de cooperación internacional para combatir la delincuencia transnacional.

La captura se realizó en cumplimiento de los mecanismos de colaboración entre organismos policiales internacionales para localizar y detener a personas requeridas por la justicia de otros países.

De acuerdo con la investigación de las autoridades chinas, el ciudadano es señalado por su presunta participación en la apropiación ilícita de activos empresariales entre los años 2020 y 2022.

Según las autoridades requirentes, el caso habría ocasionado un perjuicio económico estimado en 2,000 millones de yuanes chinos, equivalentes a más de 275 millones de dólares.

Tras su aprehensión, el ciudadano quedó a disposición de las autoridades competentes para dar inicio al proceso correspondiente en atención a la solicitud de extradición emitida mediante la Notificación Roja de Interpol.