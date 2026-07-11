Capturan en Panamá a sospechoso buscado en China por un presunto fraude de más de $275 millones

Un ciudadano de nacionalidad china, requerido por las autoridades judiciales de la <b>República Popular China</b> mediante una <b>Notificación Roja de Interpol</b> con fines de extradición, fue aprehendido por unidades de la <b>Policía Nacional</b> en el corregimiento de <b>Calidonia</b>, como parte de las acciones de cooperación internacional para combatir la delincuencia transnacional.La captura se realizó en cumplimiento de los mecanismos de colaboración entre organismos policiales internacionales para localizar y detener a personas requeridas por la justicia de otros países.De acuerdo con la investigación de las autoridades chinas, el ciudadano es señalado por su presunta participación en la <b>apropiación ilícita de activos empresariales</b> entre los años <b>2020 y 2022</b>.Según las autoridades requirentes, el caso habría ocasionado un perjuicio económico estimado en <b>2,000 millones de yuanes chinos</b>, equivalentes a <b>más de 275 millones de dólares</b>.Tras su aprehensión, el ciudadano quedó a disposición de las autoridades competentes para dar inicio al proceso correspondiente en atención a la solicitud de extradición emitida mediante la Notificación Roja de Interpol.