Minsa denuncia incendio provocado por una persona en condición de calle en subcentro de Don Bosco

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa) </a></b>informó que la madrugada de este sábado se registró un incendio en el <b>subcentro de salud de Don Bosco</b>, en la región de salud de San Miguelito, ocasionando daños en la estructura de esta instalación.Según detalló la entidad, el hecho fue provocado presuntamente por una persona en condición de calle y afectó un centro que actualmente se encuentra en proceso de remodelación para convertirse en un centro de salud.Entre los daños reportados se encuentra la afectación del cielo raso y la sustracción del cableado eléctrico. Las llamas fueron controladas por unidades del <b>Cuerpo de Bomberos de Panamá</b>.Ante lo ocurrido, la Dirección Regional de Salud de San Miguelito presentó las denuncias correspondientes ante la <b>Dirección de Investigación Judicial (DIJ)</b> para iniciar las investigaciones.El Minsa rechazó este tipo de actos vandálicos y señaló que las afectaciones a las instalaciones de salud representan un riesgo para la atención de los residentes de las comunidades que utilizan estos servicios.La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para cuidar y proteger los centros de salud, además de denunciar cualquier acción que pueda poner en peligro estas instalaciones públicas.