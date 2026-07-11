Minsa denuncia incendio provocado por una persona en condición de calle en subcentro de Don Bosco

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la madrugada de este sábado se registró un incendio en el subcentro de salud de Don Bosco, en la región de salud de San Miguelito, ocasionando daños en la estructura de esta instalación.

Según detalló la entidad, el hecho fue provocado presuntamente por una persona en condición de calle y afectó un centro que actualmente se encuentra en proceso de remodelación para convertirse en un centro de salud.

Entre los daños reportados se encuentra la afectación del cielo raso y la sustracción del cableado eléctrico. Las llamas fueron controladas por unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Ante lo ocurrido, la Dirección Regional de Salud de San Miguelito presentó las denuncias correspondientes ante la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para iniciar las investigaciones.

El Minsa rechazó este tipo de actos vandálicos y señaló que las afectaciones a las instalaciones de salud representan un riesgo para la atención de los residentes de las comunidades que utilizan estos servicios.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para cuidar y proteger los centros de salud, además de denunciar cualquier acción que pueda poner en peligro estas instalaciones públicas.