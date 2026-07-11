EN VIVO: Noruega vs. Inglaterra

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90'
Se agregan 7 minutos
89'
También hay cambio en Noruega
Sale Wolfe, ingresa Holmgren Pederson.
Cambios en Inglaterra
Sale Konsa, ingresa Rogers.
84'
Cambio en Inglaterra
Ingresa Spence, sale O´Reilly.
80'
Presiona Noruega y encierra a Inglaterra
Noruega está viviendo su mejor momento del partido. Tiene completamente encerrado atrás a Inglaterra por primera vez en el partido. Lo quieren ganar en los 90 minutos.
76'
¡SE SALVA INGLATERRA!
Jugada confusa dentro del área. Centro de Haaland, cabezazo de un elemento de los vikingos y choca en el travesaño. Ya estaba vencido Pickford y tiene que asistir uno de los defensas ingleses para despejar el balón.
70'
Sustitución en Inglaterra
Sale Gordon e ingresa Reece James. Se reanuda el partido.
68'
Cambio en Noruega antes de la pausa de hidratación
Ingresan Oscar Bob y Nusa. Salen Sorloth y Schjelderup.
67'
Partido cerrado en Miami…
Lo sigue intentando Inglaterra, pero le hace falta el último pase crear más peligro.
62'
Cambio en Noruega
Sale Ryerson por lesión. Ingresa Aurness.
57'
¡Queda invalidada la anotación!
El árbitro ha decidido que se debe realizar nuevamente el tiro de esquina. Haaland empuja a uno de los ingleses, pero la pelota no estaba en juego. Al no estar en juego, no es falta, por lo que se debe repetir nuevamente el tiro de esquina.
56'
¡Hay revisión de VAR!
55'
¡GOOOOOOL DE NORUEGA!
53'
¡Cerca Haaland!
Muy cerca Noruega por medio de Haaland. Cabezazo de Haaland, pero ataja Pickford. Segundo cabezazo del androide que no puede aún marcar en este cotejo.
51'
Se mantiene el mismo guion del primer tiempo…
Inglaterra se mantiene con la posesión del esférico. Noruega espera y quiere el contragolpe, muy similar a lo que vimos en los primeros minutos del primer tiempo.
46'
Cambios para este segundo tiempo
Inglaterra efectúa dos cambios. Ingresan Eze y Saka. Salen Rice y Madueke.
¡Inicia el segundo tiempo!
45+4'
¡Finaliza la primera parte! ¡Nos vamos al medio tiempo con el empate 1-1!
¡Gol anulado a Kane!
Se salva Noruega…Bellingham encontró a Kane, pero por medio cuerpo estaba en fuero de juego.
45+3'
¡VAYA CIERRE DE TIEMPO! ¡LO HACE BELLINGHAM!
Se empatan las acciones en la recta final de la primera parte. Gordon encuentra por dentro a Bellingham. Con el control se quita a un rival, se quita a dos más con un pequeño drible y con la zurda la mandó a guardar al segundo palo.
45+2'
¡GOOOOOOL DE INGLATERRA!
45'
Se agregan 4 minutos
41'
Balde de agua fría para los ingleses…
Inglaterra ha sido mejor que Noruega, pero la única llegada peligrosa de los noruegos termina en gol. Estos últimos han defendido bien en esta primera parte y con esta anotación no es de extrañar que mejoren en esta parcela…Inglaterra tampoco muestras síntomas de desesperación.
37'
¡VAYA GOLAZO DE NORUEGA! ¡YA LO GANAN LOS VIKINGOS!
¡De no creer el gol que se lanzó Andreas Schjelderup! La pierde Kane en la mitad de campo, se quejaba de una falta, pero el árbitro no la señala. El balón le queda al jugador del Benfica y cuando parecía que lanzaba un centro, sorprendió con un disparo envenenado que se cuela dentro de la portería de Pickford. Pega en el poste y acaba dentro de los tres palos.
36'
¡GOOOOOOOL DE NORUEGA!
33'
Cambio de guion…quiere Noruega sorprender
Se cansó Noruega de esperar, ahora salen a buscar el partido y ejercen una presión alta. Le funcionó e Inglaterra se equivocó en una salida y casi factura Haaland.
29'
¡Cerca Kane!
Tiro libre a favor de Inglaterra que gana Bellingham en el borde del área. Le pega Kane al palo del portero, pero su disparo de marchó desviado. Primer intento del inglés en este partido.
27'
Se reanuda el partido
23'
¡Se lo pierde O'Reilly y nos vamos a la pausa de hidratación!
Jugada bien tejida por Inglaterra. Centro de Madueke a madia altura y O'Reilly no puede definir. No se lo esperaba el defensor y se lo pierde otra vez Inglaterra. Con esta jugada nos vamos a la pausa de hidratación.
19'
¡No puede Bellingham!
Centro por izquierda de O'Reilly, la roza Bellingham de cabeza y pasa de largo Madueke. Sigue presionando Inglaterra y Noruega defiende con todos, incluyendo Haaland.
16'
¡Intento de Gordon y gana el tiro de esquina!
Inglaterra tiene un pilar por el sector izquierdo. Gordon le gana la partida a Rashford y con justa razón. Incursión por este sector del nuevo jugador del Barcelona y gana el tiro de esquina. Sin embargo, no lo aprovechan los ingleses y se pierde la oportunidad.
10'
Intenta Noruega, pero se defiende bien Inglaterra
Noruega ya tuvo una aproximación, pero bien lo defendió Inglaterra. Los noruegos no se apresuran a tener el esférico y apuestan por los contragolpes como ocurrió contra Brasil.
5'
De momento Inglaterra marca las pautas del partido…
Inglaterra impone su juego y mantienen la posesión del partido. Poco de Noruega, pero aún seguimos en la fase de estudio del encuentro. De momento, los ingleses con la pelota.
2'
¡Primera llegada es para Inglaterra!
Inglaterra pisa fuerte y toma la iniciativa. Descolgada por derecha de Madueke buscó el centro, pero sale muy desviado. Le puso mucha potencia y sale del otro lado.
1'
¡Inicia el partido!
Se respeta un minuto de silencio por el fallecimiento de Jayden Adams
¡Se cumplen los últimos actos protocolares! ¡Se viene el partido en Miami!
¡Ya suenan los himnos nacionales de Noruega e Inglaterra en Miami!
¡Momento de repasar el 11 titular de ambos equipos!
Noruega e Inglaterra no se guardan nada. Salen con sus mejores armas en Miami.
11 titular de Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odergaard, Berge, Ber; Sorloth, Haaland y Schjelderup.
11 titular de Inglaterra: Pickford; O'Reilly, Guéhi, Stones, Konsa; Rice, Anderson, Gordon, Belingham, Madueke y Kane.
¡Noruega e Inglaterra se enfrentan por un boleto a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026!
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026! Ambas escuadran quieren hacer historia en el torneo. Inglaterra quiere volver a unas semifinales, su última vez fue en Rusia 2018. Mientras que esta es la primera que el equipo noruego dispute esta instancia en toda su historia.
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