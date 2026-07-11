206 profesionales de Enfermería egresan de la Universidad de Panamá en medio de la falta de vacantes

Un total de<b> 206 estudiantes</b> de la promoción<b> 2025-2026 </b>recibieron la tarde de este 10 de julio, sus títulos de técnicos y de licenciatura por parte de la <b><a href="/tag/-/meta/up-universidad-de-panama">Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá (UP)</a></b>, habilitándolos para integrarse a la red de atención sanitaria del país.E<b>l mayor índice académico </b>de la promoción lo obtuvo <b>Eliécer Cedeño Morales</b>, quien ocupó el primer puesto de honor de la<b> Licenciatura en Ciencias de la Enfermería</b>. El cuadro de excelencia lo completaron <b>Alcibiades González Reyes y Evelin Rivera Valdés, en el segundo y tercer lugar,</b> respectivamente.Durante la ceremonia, autoridades universitarias como la<b> decana de la facultad</b>, <b>Yolanda González</b>, y el <b>vicerrector de Investigación y Postgrado (VIP), Jaime Gutiérrez</b>, instaron de forma general a los nuevos egresados a ejercer la profesión combinando la ética, el rigor científico y el trato humanizado hacia los pacientes frente a los constantes avances tecnológicos del sector médico.Por su parte, el primer puesto de honor, <b>Cedeño Morales</b>, habló en nombre de la promoción para recalcar el compromiso que conlleva la labor clínica y la responsabilidad de aplicar los conocimientos manteniendo el respeto y la empatía en los hospitales.