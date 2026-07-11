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206 profesionales de Enfermería egresan de la Universidad de Panamá en medio de la falta de vacantes

206 profesionales de Enfermería egresan de la Universidad de Panamá en medio de la falta de vacantes
Cedida
Por
Flor Isaela Navarro
  • 11/07/2026 15:55
Los estudiantes culminan su formación universitaria para con un llamado de ética en el ejercicio de su labor, mientras existen reclamos gremiales por la escasez de plazas laborales.

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Un total de 206 estudiantes de la promoción 2025-2026 recibieron la tarde de este 10 de julio, sus títulos de técnicos y de licenciatura por parte de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá (UP), habilitándolos para integrarse a la red de atención sanitaria del país.

El mayor índice académico de la promoción lo obtuvo Eliécer Cedeño Morales, quien ocupó el primer puesto de honor de la Licenciatura en Ciencias de la Enfermería.

El cuadro de excelencia lo completaron Alcibiades González Reyes y Evelin Rivera Valdés, en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Durante la ceremonia, autoridades universitarias como la decana de la facultad, Yolanda González, y el vicerrector de Investigación y Postgrado (VIP), Jaime Gutiérrez, instaron de forma general a los nuevos egresados a ejercer la profesión combinando la ética, el rigor científico y el trato humanizado hacia los pacientes frente a los constantes avances tecnológicos del sector médico.

Por su parte, el primer puesto de honor, Cedeño Morales, habló en nombre de la promoción para recalcar el compromiso que conlleva la labor clínica y la responsabilidad de aplicar los conocimientos manteniendo el respeto y la empatía en los hospitales.

Nuevos profesionales, déficit de plazas en el sistema público

El ingreso de esta nueva generación de 206 enfermeros se produce en un escenario laboral complejo.

De acuerdo con informes publicados por los gremios del sector han advertido reiteradamente sobre la escasez crítica de nombramientos en los hospitales y centros médicos del país.

A su vez, organizaciones como la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá y la Asociación Nacional de Practicantes, Auxiliares y Técnicos de Enfermería señalan que existe una desconexión entre el volumen de profesionales que egresan de las universidades y las vacantes reales que abre el Estado.

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