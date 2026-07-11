206 profesionales de Enfermería egresan de la Universidad de Panamá en medio de la falta de vacantes

Un total de 206 estudiantes de la promoción 2025-2026 recibieron la tarde de este 10 de julio, sus títulos de técnicos y de licenciatura por parte de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá (UP), habilitándolos para integrarse a la red de atención sanitaria del país.

El mayor índice académico de la promoción lo obtuvo Eliécer Cedeño Morales, quien ocupó el primer puesto de honor de la Licenciatura en Ciencias de la Enfermería.

El cuadro de excelencia lo completaron Alcibiades González Reyes y Evelin Rivera Valdés, en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Durante la ceremonia, autoridades universitarias como la decana de la facultad, Yolanda González, y el vicerrector de Investigación y Postgrado (VIP), Jaime Gutiérrez, instaron de forma general a los nuevos egresados a ejercer la profesión combinando la ética, el rigor científico y el trato humanizado hacia los pacientes frente a los constantes avances tecnológicos del sector médico.

Por su parte, el primer puesto de honor, Cedeño Morales, habló en nombre de la promoción para recalcar el compromiso que conlleva la labor clínica y la responsabilidad de aplicar los conocimientos manteniendo el respeto y la empatía en los hospitales.