Nuevos farmacéuticos se integran al sistema de salud de Panamá

La <b><a href="/tag/-/meta/up-universidad-de-panama">Universidad de Panamá (UP)</a></b>, a través de su Facultad de Farmacia, celebró <b>la incorporación de 92 nuevos profesionales</b> al sistema de salud nacional. La ceremonia marcó la culminación de un ciclo académico que abarca desde la formación técnica hasta la especialización científica de alto nivel.La promoción 2025-2026 está integrada por <b>79 licenciados y tres técnicos en Farmacia</b>. No obstante, el crecimiento institucional se reflejó en la entrega de títulos de posgrado: 11 profesionales obtuvieron su maestría en Asuntos Regulatorios Farmacéuticos —con énfasis en Auditoría Farmacéutica, Farmacovigilancia y Medicamentos Biotecnológicos— y una especialista en Logística Farmacéutica.