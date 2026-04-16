Nuevos farmacéuticos se integran al sistema de salud de Panamá

La promoción 2025-2026 está integrada por 79 licenciados y tres técnicos en Farmacia . No obstante, el crecimiento institucional se reflejó en la entrega de títulos de posgrado: 11 profesionales obtuvieron su maestría en Asuntos Regulatorios Farmacéuticos —con énfasis en Auditoría Farmacéutica, Farmacovigilancia y Medicamentos Biotecnológicos— y una especialista en Logística Farmacéutica.

La Universidad de Panamá (UP) , a través de su Facultad de Farmacia, celebró la incorporación de 92 nuevos profesionales al sistema de salud nacional. La ceremonia marcó la culminación de un ciclo académico que abarca desde la formación técnica hasta la especialización científica de alto nivel.

Impulso a la competitividad

El rector de la UP, Dr. Eduardo Flores Castro, resaltó el papel crítico de estos profesionales en la salud pública y aprovechó el escenario para anunciar la apertura de la Maestría en Farmacia Industrial. Este nuevo programa busca fortalecer la competitividad de los egresados frente a las exigencias del mercado laboral contemporáneo.

Por su parte, Rosa Buitrago, decana de la facultad, manifestó su satisfacción por entregar profesionales capacitados no solo para el ejercicio clínico, sino también para la investigación científica, pilar fundamental del desarrollo nacional.

El evento contó con la participación del viceministro encargado, Dr. Manuel A. Zambrano Chang, quien reconoció el impacto directo que tiene la formación de la UP en la eficiencia del sistema sanitario panameño.

En nombre de los graduados, Greyser A. Janssen, presidenta de la Junta Directiva de la promoción, subrayó que esta generación se caracteriza por una marcada vocación científica y un compromiso social que buscará transformar positivamente la atención de salud en el país.