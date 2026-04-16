Protestas se extienden: conductores de apps se suman a reclamos tras paro en PedidosYa

Las protestas iniciadas por motorizados de PedidosYa el 13 de abril escalaron este 16 de abril con una concentración en la calle 74 de San Francisco, sumando ahora a conductores de plataformas como Uber e InDriver.

El detonante ha sido el cambio en el sistema de tarifas de PedidosYa. Según reportó previamente La Estrella de Panamá, los repartidores pasaron de un pago fijo por pedido a uno basado en kilometraje, lo que, en la práctica, reduce sus ingresos en medio del tráfico capitalino.

A este reclamo se han unido conductores de transporte por aplicación, quienes denuncian problemas similares. Omar Jaén, conductor de Uber, aseguró que distintos grupos se están organizando para exigir mejores condiciones.

“Habemos varios grupos en las plataformas tratando de hacer movimientos prodefensa de los derechos del conductor”, afirmó. Entre sus demandas destacan el acceso a subsidios estatales al combustible y el reconocimiento formal dentro del sistema de transporte.

Jaén criticó el modelo de las plataformas, al considerar que operan de forma unilateral. “Ellas deciden precios, comisiones y condiciones, pero no reconocen una relación laboral”, señaló. Según dijo, esto crea un esquema que permite a las empresas evadir responsabilidades.

También denunció represalias contra quienes protestan. “A mí me han desactivado cinco veces”, indicó, al explicar que muchos conductores no dan la cara por temor a perder el acceso a la aplicación.

Por su parte, Adolf Ernesto, conductor de InDriver, explicó que uno de los principales reclamos es la inclusión en el subsidio estatal al combustible. “El subsidio es para gasolina de 91 y diésel, pero la mayoría usamos 95, que no está incluida”, detalló.

Mientras algunos participan en protestas, otros continúan trabajando por necesidad económica.

El conflicto refleja la falta de regulación del trabajo en plataformas digitales. Jaén aseguró que durante años han solicitado una legislación sin resultados. “Hemos tocado puertas y no ha pasado nada”, afirmó.

Un motorizado de PedidosYa, que prefirió el anonimato, reiteró que las exigencias incluyen mejores condiciones y acceso a beneficios similares a otros sectores del transporte.

Hasta el cierre de esta nota, La Estrella de Panamá intentó obtener reacción del Mitradel, sin recibir respuesta.