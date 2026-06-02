El Niño podría extenderse hasta 2027 y amenaza al agro y al agua

Las autoridades consideran que el sector agropecuario será uno de los más expuestos.La reducción de lluvias puede afectar la disponibilidad de agua para cultivos y ganado, especialmente en regiones tradicionalmente vulnerables a la sequía.Ante ese escenario, el Gobierno Nacional creó una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para coordinar medidas de prevención y respuesta frente a los efectos del fenómeno.El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, informó que ya se ejecutan acciones en zonas de riesgo, principalmente en la región de Azuero, donde se realizan trabajos de perforación de pozos y construcción de reservorios de agua.Además, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) evalúa apoyar a los productores ganaderos con medicamentos, silos y alimentos fibrosos para reducir las pérdidas asociadas al estrés térmico que afecta al ganado.La preocupación también alcanza al sistema de abastecimiento de agua potable. Según el IMHPA, 52 plantas potabilizadoras del país dependen directamente de caudales de ríos que podrían disminuir si persiste el déficit de lluvias.'La disminución de los ríos es el primer efecto que observamos cuando bajan las lluvias', explicó Calzadilla a este medio.Presión sobre la factura eléctrica