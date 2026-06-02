El Niño podría extenderse hasta 2027 y amenaza al agro y al agua

Panamá ya se encuentra bajo condiciones del fenómeno de El Niño y existe una probabilidad del 95% de que el evento climático continúe hasta los primeros meses de 2027, según informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). La directora de la entidad, Luz Graciela de Calzadilla, explicó que el fenómeno fue declarado oficialmente el pasado 12 de mayo y que sus efectos ya comienzan a manifestarse con temperaturas más altas y una reducción de las lluvias en la vertiente del Pacífico. De acuerdo con los pronósticos climáticos del IMHPA, entre junio y agosto se espera una disminución acumulada de entre 15% y 20% de las precipitaciones en esa región del país. El impacto sería especialmente sensible en el Arco Seco, donde provincias como Herrera y Los Santos ya presentan retrasos en el establecimiento de la temporada lluviosa. Calzadilla advirtió que El Niño no significa ausencia total de lluvias, sino períodos más prolongados sin precipitaciones, interrumpidos por eventos intensos y de corta duración. La titular del IMHPA señaló que el fenómeno todavía se encuentra en una fase inicial y que su maduración suele ocurrir entre octubre y diciembre, cuando alcanza su mayor intensidad. “Estadísticamente mínimo un año. Si nosotros ya declaramos en mayo, eso se extiende hasta el próximo año”, indicó.

Impacto en producción, agua y energía

Las autoridades consideran que el sector agropecuario será uno de los más expuestos. La reducción de lluvias puede afectar la disponibilidad de agua para cultivos y ganado, especialmente en regiones tradicionalmente vulnerables a la sequía. Ante ese escenario, el Gobierno Nacional creó una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para coordinar medidas de prevención y respuesta frente a los efectos del fenómeno. El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, informó que ya se ejecutan acciones en zonas de riesgo, principalmente en la región de Azuero, donde se realizan trabajos de perforación de pozos y construcción de reservorios de agua. Además, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) evalúa apoyar a los productores ganaderos con medicamentos, silos y alimentos fibrosos para reducir las pérdidas asociadas al estrés térmico que afecta al ganado. La preocupación también alcanza al sistema de abastecimiento de agua potable. Según el IMHPA, 52 plantas potabilizadoras del país dependen directamente de caudales de ríos que podrían disminuir si persiste el déficit de lluvias. “La disminución de los ríos es el primer efecto que observamos cuando bajan las lluvias”, explicó Calzadilla a este medio. Presión sobre la factura eléctrica

Otro sector bajo vigilancia es el energético.

Las altas temperaturas incrementan el uso de sistemas de climatización y elevan la demanda de electricidad. Al mismo tiempo, una menor disponibilidad de agua reduce la capacidad de generación hidroeléctrica. Según la directora del IMHPA, esa combinación podría obligar a una mayor utilización de plantas térmicas para cubrir la demanda nacional. Las autoridades también alertan sobre el aumento de la sensación térmica. Aunque las temperaturas máximas previstas no representan récords históricos, podrían alcanzar entre 36 y 38 grados Celsius en algunas zonas del país, mientras que la sensación térmica podría superar los 44 grados debido a la alta humedad.

El Caribe podría recibir más lluvias

Mientras el Pacífico enfrenta un escenario más seco por El Niño, el Caribe podría registrar un comportamiento opuesto. Las proyecciones del IMHPA indican que entre junio y agosto las precipitaciones podrían aumentar entre 3% y 7% sobre los niveles normales. Ese incremento eleva el riesgo de inundaciones y deslizamientos en sectores montañosos y de alta pluviosidad, como el corredor entre Fortuna y Bocas del Toro.

Gobierno activa medidas preventivas