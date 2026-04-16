Una votación sin sorpresas redefine el Tribunal Electoral

La derrota de Juncá marca el fin de una gestión que fue defendida por su experiencia y cuestionada por su impacto en la confianza institucional.Sus partidarios destacaron su papel en la modernización del Tribunal Electoral, su manejo de procesos complejos y su continuidad en momentos críticos como la pandemia.Sus detractores, en cambio, lo vincularon a los cuestionamientos que hoy pesan sobre la institución.La votación dejó claro cuál de esas lecturas prevaleció en el pleno.Junto a Barroso, también fue electo su suplente, Gilberto Estrada, quien obtuvo 62 votos frente a los 4 alcanzados por Javier Ordinola. A partir de enero, el Tribunal Electoral queda conformado por, además de Barroso, Luis Guerra Morales y Narciso Arellano.