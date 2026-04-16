Mulino pide ‘allanar diferencias’ entre el contralor y el procurador

Respalado cauto del Ejecutivo al contralor Anel Flores. El presidente de la República, José Raúl Mulino, habló este jueves 16 de abril sobre el contralor Anel Flores y la denuncia del Ministerio Público que lo acusa de interferir con una investigación en curso.Por un lado, hizo un llamado a la separación de poderes, pero al mismo tiempo destacando el trabajo de Flores en Contraloría y asegurando que seguirá haciéndolo..'Soy un hombre de Derecho y creo en la independencia de los poderes', manifestó Mulino durante una conferencia de prensa. 'Fui criticado a la hora de elegir a un buen procurador por muchos que hoy lo defienden. El contralor de la República ha hecho y seguirá haciendo un gran trabajo para poner las cuentas al día, entregar las auditorías y llevar la casa en orden, como creo, que así ha hecho. Son casi doscientas auditorías que ese despacho ha realizado en el tiempo que tiene de estar allí', detalló.Las auditorías que han salido de Contraloría han sido determinantes en la agenda nacional durante la actual administración gubernamental. Desde planillas de la Asamblea Nacional, a juntas comunales o revelar resultados preliminares sobre la lesión patrimonial de Panama Ports el día antes de la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos a Panamá, el trabajo de Flores en la Asamblea no solo ha atraído la atención pública sino servido de base para importantes procesos judiciales.Pero los hechos ocurridos en la semana, cuando Flores entró al Ministerio Público y retiró a auditores de la Contraloría que estaban dando declaraciones sobre auditorías relacionadas a la investigación por enriquecimiento injustificado que se lleva adelante al exvicepresidente José Gabriel Carrizo, son difíciles de defender para el mandatario. Especialmente luego de la oleada de críticas provenientes de la sociedad civil, gremios profesionales, diputados y líderes políticos.