Mulino pide ‘allanar diferencias’ entre el contralor y el procurador

Pero los hechos ocurridos en la semana, cuando Flores entró al Ministerio Público y retiró a auditores de la Contraloría que estaban dando declaraciones sobre auditorías relacionadas a la investigación por enriquecimiento injustificado que se lleva adelante al exvicepresidente José Gabriel Carrizo, son difíciles de defender para el mandatario. Especialmente luego de la oleada de críticas provenientes de la sociedad civil, gremios profesionales, diputados y líderes políticos.

Las auditorías que han salido de Contraloría han sido determinantes en la agenda nacional durante la actual administración gubernamental. Desde planillas de la Asamblea Nacional, a juntas comunales o revelar resultados preliminares sobre la lesión patrimonial de Panama Ports el día antes de la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos a Panamá, el trabajo de Flores en la Asamblea no solo ha atraído la atención pública sino servido de base para importantes procesos judiciales.

“Soy un hombre de Derecho y creo en la independencia de los poderes”, manifestó Mulino durante una conferencia de prensa. “Fui criticado a la hora de elegir a un buen procurador por muchos que hoy lo defienden. El contralor de la República ha hecho y seguirá haciendo un gran trabajo para poner las cuentas al día, entregar las auditorías y llevar la casa en orden, como creo, que así ha hecho. Son casi doscientas auditorías que ese despacho ha realizado en el tiempo que tiene de estar allí”, detalló.

Por un lado, hizo un llamado a la separación de poderes, pero al mismo tiempo destacando el trabajo de Flores en Contraloría y asegurando que seguirá haciéndolo..

Respalado cauto del Ejecutivo al contralor Anel Flores. El presidente de la República, José Raúl Mulino, habló este jueves 16 de abril sobre el contralor Anel Flores y la denuncia del Ministerio Público que lo acusa de interferir con una investigación en curso.

Investigaciones

El presidente reenfocó la discusión hacia la justicia, y la importancia de las figuras del contralor y procurador en asegurar un trabajo objetivo y eficiente sin caer en la persecución.

“Insto al trabajo eficiente y responsable, porque mi gobierno ha puesto más de 350 denuncias penales por irregularidades encontradas. Y el pueblo necesita respuesta de las autoridades competentes, que no es el Órgano Ejecutivo ni es mi persona”, afirmó Mulino. Aseguró que no ha intervenido, ni piensa intervenir en los procesos judiciales. “Créanmelo, yo he sido muy respetuoso de estos temas. Nadie puede levantar el dedo y decir el presidente Mulino está persiguiendo a fulano o a mengano. El que tiene un lío es porque se lo buscó. Pero sí comparto, y lo he dicho ante ustedes muchas veces, el enorme sentimiento o sensación de impunidad y de selectividad según el periodo de gobierno en el que actuaron esos funcionarios”, cuestionó.

El mandatario reiteró el rol clave que tienen ambos funcionarios. “Todo, repito, todo debe ser investigado y juzgado a tiempo, como la ley exige, sin abusos ni complicidades. Tanto procurador como contralor son funcionarios muy necesarios y ambos tienen sus competencias bien limitadas en la Constitución y en la ley. Su trabajo es importante para el país, para la institucionalidad y la búsqueda de la verdad”, puntualizó.

El Ministerio Público anunció que presentó una denuncia penal y que se abrió una investigación por este caso. No hay detalles sobre el avance de la misma, pero se conoció que los auditores de la Contraloría que habían sido retirados volvieron días después a la Procuraduría y continuaron ampliando la información solicitada por el Ministerio Público sobre el caso del exvicepresidente.

El llamado del presidente Mulino ahora es a que tanto Flores como Gómez “allanen” sus diferencias. Reconoció también que el hecho lo agarró por sorpresa.

“He conversado con ambos funcionarios por separado. Conozco sus versiones y he pedido que allanen las diferencias que haya que allanar y sigan trabajando”, respondió el mandatario a preguntas de periodistas. “Los dos son importantes en la administración pública y en favor de los beneficios del Estado, la investigación de delitos, etc. Pero hasta ahí. No me voy a meter en un problema que verdaderamente me sorprendió, igual que ustedes”, concluyó.

A juicio de Olga de Obaldía, directora de la Fundación Libertad Ciudadana, el asunto amerita una investigación genuina sobre lo ocurrido, enfatizando que “no es un conflicto personal entre funcionarios, es un desafío al respeto institucional”